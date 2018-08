El hilo de un pediatra sobre el caso de un niño con sobrepeso, indigna en Twitter El tono mordaz de los comentarios del facultativo ha enfadado a muchos usuarios de esta red social EL NORTE Valladolid Viernes, 17 agosto 2018, 22:11

No todas historias que se cuentan en Twitter se convierten en virales por divertidas, emotivas o simplemente curiosas. Algunas, como esta lo hacen porque enfadan a muchos de sus usuarios. Este ha sido el caso del hilo publicado por un pediatra en el que narra como ha sido la consulta de un niño de 12 años con sobrepeso. No es la historia en si lo que ha escandalizado a los lectores si no el torno irónico del relato.

El hilo comienza, como toda buena historia, presentado a los personajes.

Hoy mi adjunta y yo hemos tenido un caso en la consulta de Endocrinología Infantil digno de ingresar en los anales de los mejores sketchs cómicos de todos los tiempos. pic.twitter.com/Gg2Szhyprr — Pediawan (@Pediawan_Jedi) 14 de agosto de 2018

Tras presentar al niño y la madre así como sus primeras impresiones cuenta como continúa indagando en la dieta del menor. Al principio le cuenta la madre, que como de manera sana. Sin embargo, según continúa con las preguntas parece que la alimentación del paciente no es, ni mucho menos, sana.

Como en todas las consultas de abordaje de obesidad infantil comenzamos preguntando qué come el susodicho, y la madre nos informa que la dieta de la familia es muy sana y se compone de mucha fruta y verdura y "pechuguicas de esas a la plancha". pic.twitter.com/UGqxQptBTy — Pediawan (@Pediawan_Jedi) 14 de agosto de 2018