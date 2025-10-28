El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente ¡El Atlético Tordesillas ya está en Las Salinas!
Emmanuel y Brigitte Macron. EP

La hija de Brigitte Macron asegura que el ciberacoso sexista ha pasado factura a su madre

«Realmente he visto un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida«, ha declarado Tiphaine Auzière en la segunda jornada del juicio

Beatriz Juez

Beatriz Juez

Martes, 28 de octubre 2025, 18:09

Comenta

Tiphaine Auzière, hija de la primera dama francesa Brigitte Macron, ha asegurado ante la Justicia francesa que el ciberacoso sexista del que ha sido víctima ... su madre le ha pasado factura. «Realmente he visto un cambio y un deterioro en sus condiciones de vida. Se ve obligada a prestar atención a la elección de la vestimenta, a las posturas, porque sabe perfectamente que su imagen puede ser utilizada y tergiversada al servicio de mentiras y teorías falaces sobre su identidad y su probidad», ha detallado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Oti se hacía querer, siempre con una sonrisa»
  2. 2

    El ADN confirma que el cuerpo hallado en el PRAE es el del exmilitar desaparecido durante tres meses
  3. 3 Detenido un hombre tras arrastrar por el suelo a una trabajadora de un súper en Valladolid
  4. 4

    Médicos y técnicos sanitarios enfilan hacia ocho días de huelga en consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas
  5. 5

    Alertan de la presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del Centro Cultural Miguel Delibes
  6. 6 Adiós al DNI permanente: la UE lo elimina y los mayores de 70 años tendrán que renovarlo
  7. 7

    La casa de los cadáveres de Valladolid
  8. 8 UGT denuncia «la situación laboral y asistencial» en una residencia de mayores de Arroyo
  9. 9 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner
  10. 10 Buscan en una balsa de Ribadesella a Maritrini y a su bebé, desaparecidas en 1987

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla La hija de Brigitte Macron asegura que el ciberacoso sexista ha pasado factura a su madre

La hija de Brigitte Macron asegura que el ciberacoso sexista ha pasado factura a su madre