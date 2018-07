El héroe inesperado 'Captain Toad: Treasure Tracker', el nuevo videojuego de Ninento para Switch. / El Norte Nintendo continúa recuperando títulos para su exitosa Switch, y esta vez se trata del ingenioso 'Captain Toad: Treasure Tracker', videojuego que surgió casi por casualidad EDUARDO M. ESPALLARGAS Valladolid Domingo, 22 julio 2018, 10:34

Podría considerarse el universo Super Mario como una factoría inmensa de personajes y mundos. Ya no se trata solo del bigotudo que años atrás tuvo que saltar un barril tras otro para llegar al malvado mono (en 'Donkey Kong', máquinas recreativas, 1981). Ahora, en sus geniales periplos aparece toda una retahíla de amigos y enemigos que hemos conocido a lo largo de los años y que, algunos, han tenido el honor de protagonizar sus propios videojuegos. Uno de los últimos en debutar ha sido la pequeña seta animada Toad, y lo hizo casi sin querer en Wii U en 2014 con el título 'Captain Toad: Treasure Tracker'. Nintendo, sin embargo, está en racha a la hora de augurar el potencial de ciertos juegos, y muchos de ellos los está recuperando para Nintendo Switch debido al escaso público que tuvieron en la fallida Wii U. Por eso, Toad regresa por todo lo alto para demostrar que es digno protagonista de un videojuego que ha resultado ser toda una oda al ingenio más plataformero.

La historia de 'Captain Toad: Treasure Tracker' es de lo más curiosa. En un principio, su mecánica se había planteado como un extra en forma de minijuegos para el videojuego 'Super Mario 3D World' de Wii U. No obstante, Shigeru Miyamoto vio en esa jugabilidad la posibilidad de contar con su propio videojuego, así que los desarrolladores se pusieron manos a la obra y el resultado fue el título sobre el que tratan estas líneas. Aquella fue su versión para Wii U, pero tal y como ha ocurrido con otros juegos de la consola como 'Mario Kart 8', 'Donkey Kong Country: Tropical Freeze' o 'Pokken Tournament', ahora es el turno de darles una nueva oportunidad.

'Captain Toad: Treasure Tracker', el nuevo videojuego de Ninento para Switch. / El Norte

Lo hacen ante una audiencia mucho más amplia, ya que Switch está cerca de llegar a las 20 millones de consolas vendidas. Si bien esto ha supuesto algunas críticas por parte de los usuarios, que lo ven como una estrategia por parte de la compañía para engrosar el catálogo de su última máquina, lo cierto es que cada título recuperado en Switch lo merecía. Eso sí, lo lógico es que, al menos, cuenten con nuevas características y novedades que justifiquen su puesta a punto, más allá de un lavado de cara en materia gráfica.

Más de 70 niveles

Esta versión de 'Captain Toad: Treasure Tracker' cumple en ese aspecto gracias a que sabe aprovechar las características de la consola, además de una serie de contenidos extra que se agradecen aunque quizás no son suficientes. Pero primero, para aquellos que no conocieron el original, cabe explicar en qué consiste la singularidad del juego. Se puede decir que se trata de un videojuego del género plataformas, pero lo cierto es que es uno muy particular. Para empezar, el protagonista, Toad, no salta, lo que hace que, en un título de este tipo, sea bastante paradójico. ¿El motivo? Que porta a sus espaldas una pesada mochila que le impide tal movimiento. Por ello, el jugador se encuentra limitado en este sentido, pero la clave reside en el tipo de niveles que ha de superar.

Todos ellos, más de 70 en concreto, son dioramas inspirados en los jardines en miniatura japoneses, conocidos como Hakoniwa (traducidos literalmente como «jardines en miniatura»). En cada fase de 'Captain Toad: Treasure Tracker' a superar, el usuario contará con una perspectiva privilegiada, como si estuviese mirando una maqueta, en la que puede ver todos los elementos del escenario. El movimiento de la cámara para controlar dicha perspectiva le permite escudriñar todo el escenario y descubrir los diferentes secretos y rutas escondidas. Es entonces cuando deberá decidir, paso a paso, cual es la mejor ruta llegar a la hiperestrella de cada nivel. En esa gestión de la cámara y el camino a seguir, superando todos los obstáculos, reside el puzle que proponen los mundos del juego, cada vez más complejos y complicados.

Videojuego de la semana Título: 'Captain Toad: Treasure Tracker' Plataforma: Nintendo 3DS, Switch Precio: 39,99€ Edad: +3

Entre los añadidos más interesantes de esta nueva entrega para Switch, destacan los nuevos niveles inspirados en 'Super Mario Odyssey', pero sobre todo la posibilidad de disfrutar en cooperativo del juego. Esta es una modalidad inédita de la última consola de Nintendo, pues este nuevo 'Captain Toad: Treasure Tracker' también se lanza en Nintendo 3DS. No obstante, en Switch ofrece la posibilidad de que un jugador controle a Toad con el Joy-Con izquierdo y el otro, con el derecho, maneje la cámara, interactúe con el mapa o dispare a los enemigos. Una experiencia a dobles de lo más refrescante y divertida, apta para todos los públicos.

Por último, cabe señalar que visualmente el juego es una delicia y la gran variedad de situaciones y escenarios apuntalan esta idea. Lástima que los nuevos niveles se queden demasiado cortos. También se agradece poder controlar a Toadette, la heroína de la aventura, pero 'Captain Toad: Treasure Tracker' es toda una oda a la imaginación y el ingenio, y pide a gritos más contenidos que lo expriman aún más.