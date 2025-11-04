El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Un agente entra en el coche de la Policía Nacional EP

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

La noticia se produce después de que ayer la Guardia Civil detuviese en Huelva a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:25

Comenta

La Policía Nacional ha hallado muerta este martes a una mujer en Zaragoza en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José, han indicado las mismas fuentes, sin que, por el momento, hayan trascendido más detalles del suceso.

La noticia se produce después de que en la jornada de ayer la Guardia Civil detuviese en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su ex pareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga también como violencia machista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Alerta alimentaria por la presencia de un componente cancerígeno en unos frutos secos
  2. 2 Descubre cuánto se ha pagado por 300 botellas de Vega Sicilia en una subasta en Suiza
  3. 3

    La Ciudad de la Justicia hace un guiño a la zona palaciega: 22.300 metros cuadrados y 43,7 millones
  4. 4

    A la venta un chalé con okupas por 107.000 euros que incluye el desalojo en el precio
  5. 5 Imputado un menor de Valladolid tras cometer cinco delitos en ocho días
  6. 6 Un anciano en la avenida de Segovia, tercer atropellado en Valladolid este lunes
  7. 7 Búscate en la grada del estadio José Zorrilla
  8. 8

    Una yogurtería con vocación de franquicia reabrirá un local de la plaza de Coca
  9. 9 Muere el jinete Adán Esterlich tras sufrir un accidente
  10. 10

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género