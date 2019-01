Hallan un hueso humano en unos calcetines de Primark Escaparate de una tienda de Primark. / S. P. / REUTERS La prenda se compró el pasado mes de diciembre en una tienda en Colchester, Reino Unido, aunque no se denunció el caso hasta el 2 de enero EL NORTE Martes, 29 enero 2019, 11:56

La policía británica investiga el hallazgo de un hueso humano en unos calcetines después de que la persona que los compró denunciara los hechos el pasado 2 de enero. Si bien, la prenda se compró el 10 de diciembre en la tienda de Primark de la ciudad de Colchester. Según han informado las autoridades al medio The Guardian, el hueso no parece el resultado de una herida reciente.

«El hueso no parece ser el resultado de ua herida reciente y no tenía piel ni otras partículas que lo rodearan. Estamos en contacto con la tienda que, a su vez, está hablando con sus proveedores para obtener más información sobre este incidente. Las consultas están en curso», explicó un portavoz de la policía. Si bien, sin más pruebas, los oficiales no podrán estar seguros del origen del hueso.

Por su parte, desde la tienda aseguran que Primark «se toma muy en serio este asunto y ya ha realizado una investigación en la fábrica de nuestro proveedor donde se hicieron los calcetines. No existe evidencia de ningún tipo que sugiera que haya ocurrido ningún incidente en la fábrica, por lo que es muy probable que un individuo haya colocado este objeto en los calcetines por razones desconocidas», sentencian.