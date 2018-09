Zona Gamer: La guerra eterna

Los responsables de 'World of Warcraft', Blizzard, son una de las compañías más importantes de la industria de los videojuegos y cuentan con numerosos equipos, cada uno al frente de uno de sus múltiples proyectos. No son pocos, más si tenemos en cuenta que la Blizzcon, la convención que celebran los californianos cada año, está a la vuelta de la esquina y sobre ella ya corren rumores de presentación de novedades sobre clásicos dela talla de 'Diablo'. A ello hay que sumarle el éxito de las relativamente nuevas franquicias como 'Overwatch', 'Hearthstone' o 'Heroes of the Storm'.

No obstante, si hay una marca de la que nunca se van a olvidar, sobre la que parecen no pasar los años y, con sus altibajos, jamás flaquea, esa es 'World of Warcraft'. El juego de rol multijugador masivo online es la piedra angular del porfolio de la compañía, una joya de la corona que parece eterna. Tanto como la batalla histórica que ha enfrentado desde los inicios del juego a las dos facciones protagonistas: la Horda y la Alianza. Dicho conflicto es ahora el tema principal de la nueva expansión del juego, 'Battle for Azeroth', la cual busca volver a los orígenes de la trama mientras mantiene todo lo que hizo grande al juego.

Si por algo destaca 'World of Warcraft' es por su universo, tan rico y detallado que su capacidad de inmersión es prácticamente inagotable. No en vano, el videojuego se lanzó hace ya 15 años, y desde entonces su historia, personajes y demás tramas han ido creciendo en profundidad y complejidad. Tanto es así que el argumento ha llegado a traspasar el videojuego para convertirse en libros, con autores de la talla de Christie Golden, o también películas. Por eso, cada nueva expansión, término con el que se conoce a cada ampliación de contenido del juego con las que Blizzard mantiene viva la saga, supone un nuevo escenario argumental ante el que los fans se muestran expectantes.

En 'Battle for Azeroth', la vista de los guionistas se ha posado sobre el clásico conflicto que ha vertebrado desde sus orígenes las raíces del juego, el que enfrenta a la Alianza y la Horda. Cada una de las facciones está formada por diferentes razas, y han sido muchas las batallas y enfrentamientos con las que cada bando ha tratado de conquistar el mundo de Azeroth. En este nuevo episodio, será el control de un recurso de vital importancia lo que enfrente a estos grupos. Tras los acontecimientos de 'Legión', la anterior expansión, el titán oscuro Sargeras es vencido, pero en su derrota consiguió dañar al planeta, haciendo que de las heridas surgiese la preciada Azerita, un recurso cuyo control aportará una enorme ventaja al bando poseedor.

Como si del control del petróleo se tratase, cada facción buscará la forma de dominar la mentada Azerita, y la historia comenzará con el terrible crimen de la Jefa de Guerra de la Horda, Sylvanas Brisaveloz, quien no duda en quemar el Árbol del Mundo Teldrassil, en el hogar de los elfos oscuros con estos ya derrotados. La matanza de inocentes que esto supone será la gota que colma el vaso de las tropas del Rey Anduin Wrynn, quien marchará hacia la ciudad de Entrañas para dar un golpe de efecto. «Battle for Azeroth parte de casi 25 años de rivalidad entre facciones, historia y orgullo para retar a los jugadores de World of Warcraft con el concepto de lo que significa de verdad ser miembro de la Alianza y la Horda», declaró Mike Morhaime, director ejecutivo y cofundador de Blizzard Entertainment. La compañía ha puesto toda la carne en el asador del conflicto, y esta marcada división hará que importe más que nunca el tipo de raza que elige el jugador para disfrutar de la aventura.

En este sentido, los usuarios de la Horda (Orcos, No Muertos, Trols, Elfos de sangre, etcétera) comenzarán su aventura en el viejo imperio trol de Zandalar; mientras que los de la Alianza (Enanos, Humanos, Elfos de la noche, Gnomos, entre otros) lo harán en la ciudad costera de Kul Tiras, hogar de la maga Jaina. Cada uno de estos dos continentes se divide a su vez en tres regiones que se van desbloqueando a medida que el usuario supera diferentes tareas. Unas brillan más que otras, pero todas tienen ese toque de maestría de Blizzard a la hora de crear mundos de fantasía.

En este sentido, vuelven a acertar en lo que nunca falla, y es a la hora de ofrecer nuevos y ricos rincones para que los jugadores desplieguen a sus personajes y exploren cada zona en busca de nuevo equipo, misiones y demás. Ambas regiones son una delicia a nivel artístico y de diseño, y la cantidad de contenido que presentan suponen una generosa cantidad de horas de diversión para los jugadores. No todas las tareas y actividades son igual de novedosas y originales, pero en conjunto el equilibrio es positivo. Además, la experiencia es muy diferente en función de la facción escogida, por lo que el periplo para llegar al nuevo nivel máximo, el 120, es siempre enriquecedor.

Para ampliar estos mundos, 'Battle for Azeroth' incorpora las llamadas expediciones insulares, con las que los jugadores pueden explorar islas perdidas en equipos de tres para saquearlas y obtener recursos para su facción antes de que lo hagan jugadores enemigos. Un interesante añadido que hace hincapié en el conflicto pero se torna algo repetitivo con el tiempo. Ahora bien, la guerra que vertebra esta séptima expansión del juego sirve también para ofrecer una de las nuevas modalidades más interesantes del juego. Se trata del 'Modo Guerra', el cual cambia una de las características clásicas de este juego de multijugador online. Si antes los usuarios se repartían en diferentes servidores en función de sus intereses, pues podían jugar en aquellos destinados a enfrentarse a otros jugadores o en los que simplemente se enfrentaban a los enemigos del juego, la nueva modalidad lo une todo en uno. En 'Modo Guerra', que puede ser activado o no, los jugadores obtendrán mejores recompensas en sus hazañas, pero se exponen a ser atacados por la facción enemiga en cualquier momento.

Información Título: 'World of Warcraft: Battle for Azeroth' Plataforma: PC, Mac Precio: 59,99 euros Edad: +12

Destaca también el sistema de Frente de Guerra, que invita a los jugadores a controlar una posición estratégica con hasta 20 jugadores. Controlando puntos de obtención de recursos y destinando estos a la construcción de la base, los usuarios pueden crear un ejército cada vez más poderoso, construyendo edificios clave para mejorar el equipo del ejército o crear vehículos y otras unidades de asedio. Un interesante sistema que se desbloquea una vez el jugador alcance el nivel 120 y que recuerda por su componente estratégico a las batallas del clásico 'Warcracft'. Este modo de juego se acaba de desbloquear para los usuarios. Poco a poco Blizzard va incluyendo nuevos contenidos para la expansión, lo que también contribuirá a mantener vivo el juego, y es que es complicado juzgar este tipo de expansiones en sus primeros meses, ya que poco a poco pueden hacerse más divertidas para los usuarios ávidos de invertir horas.

En cualquier caso, 'Battle for Azeroth' es una expansión que no innova demasiado y mantiene la esencia jugable y mecánicas que han funcionado hasta el momento. Novedades como los frentes de guerra o el Modo Guerra se muestran interesantes pero no suponen una revolución, y aunque en materia de argumento y trama la expansión sí brilla (los vídeos de promoción que ha lanzado Blizzard son una delicia), los jugadores aún se están haciendo a los nuevos contenidos. Eso sí, los mundos que crea la compañía son una maravilla y su sola existencia ya es excusa perfecta para que los usuarios se pierdan por todos sus rincones y los exploren. No en vano, 'Battle for Azeroth' se ha convertido en al expansión que más rápido se ha vendido, sobrepasando los 3,4 millones de ventas mundiales en un solo día. De lo que no hay duda es que hay muchos motivos para volverse a adentrar en 'World of Warcraft', especialmente para aquellos jugadores que llevan un tiempo sin hacerlo. Tras la magnífica 'Legión', Blizzard ha querido mantener el listón sin demasiadas florituras pero con un buen conjunto que alista a los jugadores a la longeva guerra por Azeroth.