El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, y Alfonso Rueda (c-i), en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. EFE

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

El presidente del Gobierno se ha visto obligado a interrumpir su rueda de prensa para que los sanitarios atendiesen a una periodista tras sufrir un mareo

C.P.S.

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:00

Las temperaturas récord de este domingo -que juegan en contra de la grave ola de incencios que asola España desde hace más de una semana- ... ha interrumpido en la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, desde el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «No teníamos pensado comprar una casa, pero vimos el anuncio y en una semana era nuestra»
  2. 2

    Encuentran sin vida al vecino desaparecido hace una semana en Camporredondo
  3. 3

    Los incendios de León obligan a evacuar dos pueblos de Palencia
  4. 4

    Los contagios por chikungunya podrían llegar a España en las próximas semanas
  5. 5

    Cae inconsciente por un puñetazo durante una pelea en Cabezón de Pisuerga
  6. 6 El incendio de Barniedo avanza y evacúa tres localidades: «Esto es un paraíso y ahora es un infierno»
  7. 7

    Preaviso para otras cinco localidades de Palencia por el incendio de Almanza
  8. 8

    Guilherme pone la piel de gallina al vestuario del Real Valladolid
  9. 9

    El funeral civil de Lambán en su pueblo natal reúne a rivales políticos
  10. 10

    Amallah, con permiso del Real Valladolid, se ausenta del partido para viajar a Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano