La Generalitat de Cataluña declara la emergencia para frenar la peste porcina africana

El Govern toma medidas para contener el brote y evitar que se extienda más allá del perímetro

Cristian Reino

Martes, 9 de diciembre 2025, 13:52

El Govern catalán ha declarado este martes la emergencia en toda Cataluña para aquellas actuaciones destinadas a contener, prevenir y paliar los efectos y contagios ... de la peste porcina africana. En paralelo, el Govern ha aprobado un paquete de medidas urgentes para dar respuesta al impacto económico y sanitario provocado por la enfermedad, cuando se cumple ya la segunda semana desde su detección en el parque natural de Collserola, en Barcelona, tras la aparición de dos jabalíes muertos.

