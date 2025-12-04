El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un miembro de la UE rastrea la zona cero de la peste porcina. Efe

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

La Generalitat catalana insiste en el factor humano como origen del brote

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:58

Comenta

El Gobierno de la Generalitat ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad respecto al brote de peste porcina africana declarado en la provincia ... de Barcelona. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado este jueves que la «gran mayoría» de los 50 jabalíes hallados muertos en el radio de 20 kilómetros en el perímetro barcelonés han dado negativo del virus. Según el consejero catalán, es «normal» encontrar animales sin vida. Algunos han podido ser sacrificados, otros atropellados o también han podido fallecer por otra enfermedad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un coche en la balsa donde podrían estar Maritrini y su bebé, desaparecidas en 1987
  2. 2

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  3. 3

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  4. 4

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  5. 5

    Revienta con piedras la cristalera de una tienda de telefonía de Delicias y huye antes de que llegue la Policía
  6. 6 Un aparatoso accidente en Arroyo de la Encomienda deja seis vehículos dañados
  7. 7 Denunciados por cazar una liebre y estar con cinco galgos en un coto sin autorización
  8. 8 El parricida de León confiesa los hechos: «Soy consciente y soy el culpable»
  9. 9

    Catorce minutos de audiencia preliminar para volver a solicitar la apertura de juicio oral en el caso Esther López
  10. 10 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina