Frente al brote de sarampión, la ministra Carcedo recomienda acudir al centro de salud El Ministerio de Sanidad pone en marcha el plan de vacunación acelerada para todos los nacidos a partir de 1970 DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Martes, 3 septiembre 2019, 14:18

El sarampión no es una enfermedad menor y quien la haya padecido lo puede recordar, pero ante la duda, dice la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, se recomienda acudir al centro de salud, para consultar su historial con el médico de cabecera. «La Organización Mundial de la Salud ha certificado un año más que España es un país libre de sarampión endémico», recordó Carcedo esta mañana en Madrid.

El ministerio de Sanidad aprobó en julio un calendario de vacunación acelerada, al que ha remitido Carcedo frente al brote de sarampión. Este documento de trabajo sostiene que se debe vacunar contra el sarampión con la triple vírica a toda la población nacida a partir de 1970. «Se recomienda la vacunación en personas nacidas en España a partir de 1970 sin historia de vacunación documentada y en personas no nacidas en España y sin documentación de vacunación previa», mantiene el plan ya aprobado por la Comisión de Salud Pública del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que incluye también otras enfermedades contagiosas.

Ante la duda de haber sido vacunado o no hay que acudir al médico de cabecera, mantiene Carcedo. Los expertos del ministerio recuerdan que no importa si alguien ya ha sido vacunado. Puede recibir otra dosis. «La administración de vacunas vivas en personas previamente inmunes no se asocia a un mayor número de reacciones adversas, e incluso se refuerza la inmunidad», asegura ante el brote de sarampión que ha detectado la OMS en Europa, con unos 90.000 casos en la zona europea.