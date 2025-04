La Fiscalía da credibilidad a la víctima de 'la manada' de Sabadell

cristian reino Barcelona Miércoles, 7 de abril 2021 | Actualizado 08/04/2021 07:24h. Comenta Compartir

La Fiscalía ha mantenido en el último día del juicio la petición de penas de 37 a 41 años para los cuatro hombres que se han sentado entre ayer y hoy en el banquillo, juzgados por la violación múltiple de una joven de 18 años en una nave abandonada de Sabadell (Barcelona), en febrero de 2019. El juicio, celebrado en la sección sexta de la Audiencia Provincial de Barcelona, ha quedado hoy visto para sentencia.

El Ministerio Público ha dado toda la credibilidad al relato de la víctima, que ayer declaró en la vista que un hombre la asaltó tras estar con sus amigos en un bar y que la llevó a la fuerza a una nave, donde tres jóvenes la violaron, uno tras otro. En la nave había otras tres personas, que no hicieron nada para evitarlo. En el banquillo se ha sentado uno de los autores materiales de la violación en grupo y los tres presuntos cooperadores. Uno de los presuntos violadores huyó de España y al otro no se pudo identificar.

En su informe final, el fiscal ha hecho una defensa contundente de la versión ofrecida ayer por la víctima. «Ha sido un relato consistente, uniforme, se ha mantenido invariable, no solo respecto a sus declaraciones policiales e instructoras, sino también respecto a lo declarado por los otros testigos», ha asegurado el fiscal en sus conclusiones finales. Un representante del Ministerio Público muy criticado por las formas que empleó ayer en su interrogatorio a la víctima por la falta de empatía. No obstante, la propia abogada de la joven ha defendido fuera del tribunal al fiscal y a su forma de llevar el juicio pues a su entender es preciso «ligar» bien las pruebas para conseguir el máximo de penas a los acusados. La conclusión final del fiscal es que la víctima sufrió una «violación múltiple por 6 personas»: 3 de las cuales «accedieron carnalmente» y los otros tres «cooperaron para que los primeros pudieran hacerlo».

En su declaración, todos ellos han negado las acusaciones. El presunto autor material de la violación ha reconocido que practicó el sexo con la joven, aunque ha señalado que todo fue consentido. «Me besó en el cuello y me dijo que tenía el corazón blanco. Se abalanzó sobre mí y nos acostamos. Nos besamos, nos quitamos la ropa y mantuvimos relación sexual consentida», ha declarado Mohamed Alibos, que se enfrenta a una pena de 41 años de cárcel. «Ella se abalanzó, entró voluntariamente, lo juro por dios y por mi madre», ha insistido. El acusado ha relatado que ya estaba en la nave cuando vio llegar a la joven, sobre las 6 de la mañana. Y que lo hizo con otro chico, «como si estuvieran abrazados». En la nave había una decena de personas en una fiesta. La víctima declaró ayer que un hombre la abordó por la calle al salir de un bar, la violó y después la llevó a una nave abandonada donde tres hombres la violaron por turnos.

Los otros tres -Jawad Belayd, Redouane Oukhlifa y Mustapha Bakki- se han desvinculado y han negado que presenciaran la violación desde una sala contigua en la misma nave industrial. Uno ha señalado que no estaba en la nave, otro que llegó antes que la víctima y un tercero que llegó hacia las ocho de la mañana cuando ya no estaba la joven. Las defensas de los acusados han afirmado que la joven pudo escapar en múltiples ocasiones en el trayecto desde el bar donde estaba con sus amigos hasta la nave donde fue llevada a la fuerza y donde presuntamente ocurrieron las agresiones sexuales. Según uno de los letrados, fue voluntariamente a la nave a seguir con la fiesta. Otro ha sembrado dudas sobre su comportamiento y apuntado que no le cuadra que una chica joven se quedara sola a altas horas y con una persona que acababa de conocer y que además le había molestado en el bar, donde el presunto agresor le profirió comentarios machistas.