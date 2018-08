El ave fénix del espacio El estudio 'Hello Games' se redime con la actualización definitiva para su videojuego 'No Man's Sky' EDUARDO M.ESPALLARGAS Domingo, 5 agosto 2018, 11:38

El caso de 'No Man's Sky' es uno de los más curiosos que nos ha brindado la industria en los últimos años. La historia del nacimiento del juego lo tiene todo, desde lo que en la jerga se conoce como hype (que se puede traducir vulgarmente como altas expectativas) hasta verdades a medias, polémica y, ahora, redención. No ha sido un camino nada fácil desde que se lanzó el juego allá por el 2016, pero la confianza de Sean Murray y el resto del estudio de 'Hello Games' ha sido suficiente para brindarles la oportunidad que muy posiblemente merecieron desde el principio. Los jugadores, por lo pronto, ya están celebrando este renacer, y lo demuestra el pico de jugadores activos, que se ha disparado desde la llegada de 'No Man's Sky NEXT', el nombre oficial que ha recibido la actualización.

Era verano, concretamente el mes de agosto, y la consola Playstation 4 recibía el que había sido anunciado como el videojuego indie del año, un portento que trasladaba a los jugadores a una galaxia virtual prácticamente infinita, lista para ser explorada. De hecho, la primera presentación al público del juego fue en 2013 durante la ceremonia de los Video Games Awards. En aquel vídeo se mostraba, desde una vista en primera persona, cómo alguien exploraba las profundidades de una suerte de mar para, acto seguido, montarse en una nave y cambiar de planeta. De esta manera se mostraba la inmensidad del juego, que además alardeaba de que cada elemento estaba creado de manera procedimental, es decir, aleatoria, por lo que era único.

El videojuego de la semana Título: 'No Man's Sky' Plataforma: Xbox One, PS4, PC Precio: 49,99€ Edad: +7

El lanzamiento del juego estuvo acompañado por una campaña de comunicación y marketing que aumentó las ya de por sí altas expectativas de los jugadores. Sin duda, trasladarse a toda una galaxia para perderse y explorarla sonaba prometedor, y fueron muchos los que adquirieron el juego de salida. De hecho, en la plataforma de distribución digital Steam fue el mejor lanzamiento en lo que llevábamos de 2016 (salió un 10 de agosto en PS4 y PC). No tardaron, eso sí, en llegar las críticas, cada vez más graves con acusaciones de publicidad engañosa incluidas. La experiencia que los responsables habían prometido sencillamente no estaba en el juego. Una de las más graves fue la relativa al multijugador. En principio, y pese a que en la gigantesca galaxia del juego no iba a ser fácil, era posible encontrarse con otros usuarios. Lo cierto es que dos jugadores consiguieron a través de coordenadas situarse en el mismo punto del universo de 'No Man's Sky'. ¿La sorpresa? No se veían.

La situación llegó a tal punto que la Advertising Standars Authority de Reino Unido, entidad reguladora de la publicidad, anunció el inicio de una investigación por posible engaño. Cabe decir que en noviembre falló a favor del estudio Hello Games, quienes ofrecieron una detallada defensa, eximiéndoles de haber ofrecido publicidad engañosa a los jugadores. No obstante, el daño ya estaba hecho y el número de usuarios activos jugando a 'No Man's Sky' no paraba de decrecer, con pérdidas de hasta el 98% de jugadores en apenas un mes.

Por suerte para 'Hello Games', las buenas ideas seguían ahí y con humildad y reconocimiento de sus errores han ido implementándolas poco a poco. Así llegaron diferentes expansiones como Foundation Update (a finales de 2016), que entre sus novedades más interesantes permitía crear bases; Path Finder Update, que incluyó vehículos terrestres o la posibilidad de coleccionar naves y finalmente Atlas Rises Update, que permitía modificar el terreno a placer, teletransportarse entre galaxias de manera rápida y jugosas mejoras en la jugabilidad.

No era poco, y lo cierto es que el 'No Man's Sky' original en comparación con su versión de apenas un año después de su lanzamiento nada tenía que ver. Eso sí, faltaba lo más importante: el multijugador online. Esa es la gran estrella de la nueva actualización 'NEXT', que recoge todos los añadidos y trae los suyos propios para hacer de 'No Man's Sky' el juego que debió ser. El añadido más interesante es por tanto la posibilidad de que hasta 4 jugadores, ya sean amigos o no, formen equipo para recorrer el espacio a su gusto. Cada uno, además, puede estar en cualquier punto del universo, simplemente compartiendo partida. Se incluye también un editor de personajes, con el que se puede elegir raza y demás elementos de personalización, que reluce especialmente gracias a la inclusión de la cámara en tercera persona, ya sea volando en la nave o a pie.

Se han rediseñado también prácticamente cada capa de 'No Man's Sky', desde las texturas hasta los planetas, la fauna y flora, los recursos y minerales o la manera en que gestiona el inventario y se mejora el equipo, más complejo. Ahora se puede tener más de una base y a la mayor cantidad de tareas y misiones secundarias se unen las fragatas incluidas en anteriores actualizaciones, las cuales se pueden enviar a explorar otros planetas. El punto más importante es la gran cantidad de opciones que presenta el juego, las cuales ahora conviven de forma armoniosa. Invertir tiempo en 'No Man's Sky' tiene su recompensa y ahora sí que merece la pena. Todos los añadidos hacen del juego una experiencia mucho más redonda y menos repetitiva, y si a eso le sumamos la opción de disfrutarlo de verdad con amigos, la situación cambia y mucho con lo vivido en 2016.

Todo un ejemplo de estudio indie que quiso hacerse grande demasiado pronto, y la maduración conlleva tropiezos. El de Hello Games fue duro, pero la situación ha servido para que, ahora sí, los jugadores disfruten sobremanera de un videojuego que, en el fondo, siempre tuvo un enorme potencial.