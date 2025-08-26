El error que motivó el llamativo nuevo corte de pelo de Carlos Alcaraz El tenista murciano estrenó nuevo 'look' para su debut en el US Open

Carlos Alcaraz estrenó corte de pelo en su primer partido en el US Open, que se saldó con victoria para el murciano en tres mangas (6-4 / 7-6/ 6-4) ante Reilly Opelka. Su triunfo pasó a un segundo plano después de sorprender a todo el mundo tras raparse la cabeza.

El propio tenista explicó en la rueda de prensa del postpartido los motivos de su llamativo rasurado. «Sentía que ya tenía el pelo muy largo, y antes del torneo tenía muchísimas ganas de cortármelo. De repente, mi hermano... se equivocó con la máquina. Simplemente me lo cortó. Luego, la única manera de arreglarlo fue raparlo. Siendo sincero, supongo que no está tan mal».

Carlos polls the crowd on the new haircut 😅 🗳️ pic.twitter.com/RtsvyhAHMP — US Open Tennis (@usopen) August 26, 2025

Además, a la conclusión del partido, el propio Alcaraz, en los micrófonos del US Open, pidió opinión al público allí presente sobre el nuevo 'look': «¿Os gusta mi nuevo corte de pelo, chicos?... Yo creo que les gusta», lo que hizo enloquecer al público allí presente.

Un peinado que también ha dado que hablar dentro del circuito, y el tenista estadounidense Frances Tiafoe afirmó entre risas: «Es horrible. Definitivamente es terrible.», y presencialmente llegó a decirle: «Supongo que eres aerodinámico», a lo que el murciano respondió posteriormente: «Miente, sé que está mintiendo. Sé que le gusta el corte de pelo. Le gusta. Me lo dijo. Así que no escucho nada que salga de su boca», sentenció mientras soltaba una carcajada.

