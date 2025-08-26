El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Carlos Alcaraz, con nuevo corte de pelo, celebra la victoria ante Reilly Opelka en el US Open.

Ver 15 fotos
Carlos Alcaraz, con nuevo corte de pelo, celebra la victoria ante Reilly Opelka en el US Open. Jeenah Moon/REUTERS

El error que motivó el llamativo nuevo corte de pelo de Carlos Alcaraz

El tenista murciano estrenó nuevo 'look' para su debut en el US Open

D. M. B

D. M. B

Valladolid

Martes, 26 de agosto 2025, 12:03

Carlos Alcaraz estrenó corte de pelo en su primer partido en el US Open, que se saldó con victoria para el murciano en tres mangas (6-4 / 7-6/ 6-4) ante Reilly Opelka. Su triunfo pasó a un segundo plano después de sorprender a todo el mundo tras raparse la cabeza.

El propio tenista explicó en la rueda de prensa del postpartido los motivos de su llamativo rasurado. «Sentía que ya tenía el pelo muy largo, y antes del torneo tenía muchísimas ganas de cortármelo. De repente, mi hermano... se equivocó con la máquina. Simplemente me lo cortó. Luego, la única manera de arreglarlo fue raparlo. Siendo sincero, supongo que no está tan mal».

Además, a la conclusión del partido, el propio Alcaraz, en los micrófonos del US Open, pidió opinión al público allí presente sobre el nuevo 'look': «¿Os gusta mi nuevo corte de pelo, chicos?... Yo creo que les gusta», lo que hizo enloquecer al público allí presente.

Un peinado que también ha dado que hablar dentro del circuito, y el tenista estadounidense Frances Tiafoe afirmó entre risas: «Es horrible. Definitivamente es terrible.», y presencialmente llegó a decirle: «Supongo que eres aerodinámico», a lo que el murciano respondió posteriormente: «Miente, sé que está mintiendo. Sé que le gusta el corte de pelo. Le gusta. Me lo dijo. Así que no escucho nada que salga de su boca», sentenció mientras soltaba una carcajada.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  2. 2

    «Te voy a matar»: un vecino amenaza a la familia del alcalde de un pueblo de Segovia
  3. 3 La alerta de un vecino frustra la okupación de una casa en un pueblo de Valladolid
  4. 4 Cancelado el concierto de Camela en Laguna de Duero
  5. 5

    Un fin de semana marcado por la violencia de género en Valladolid
  6. 6

    Tres espacios de oficinas en Parquesol cambian a pisos y alojamiento en un año
  7. 7

    Desvalijan el bar de las piscinas de Fombellida y se llevan todos los dispositivos electrónicos
  8. 8

    Dos grandes cadenas de perfumerías estarán frente a frente en la Calle Mayor de Palencia
  9. 9

    Dos actrices de la serie La Moderna hacen parada en la provincia de Valladolid
  10. 10 Baja las verjas para evitar que un hombre robe en su súper de Farnesio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla El error que motivó el llamativo nuevo corte de pelo de Carlos Alcaraz