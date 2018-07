La entrañable discusión entre dos perros que te sacará una sonrisa Perros de la raza husky siberiano. / Fernando Gómez / El Correo Los protagonistas del video viral son dos perros de la raza husky siberiano EL NORTE Valladolid Miércoles, 25 julio 2018, 18:49

Lo de discutir no es solo cosa de humanos. Los animales también se comunican y discuten, aunque no sepamos de qué. Estos dos huskies son una prueba de ello. ¿De qué ladrarán? ¿De fútbol? ¿De economía? ¿Será una discusión de pareja? Lo único que sabemos es que están muy enfrascados en su debate y que al y que al terminar el vídeo se aprecia una reconciliación. Al final, no nos distinguimos tanto de nuestras mascotas.