El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Departamento de atención al cliente de una empresa R.H.

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

La mayoría del Congreso respalda la ley que exige que las reclamaciones se resuelvan en un tope de 15 días y que limitará los trámites con robots

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:21

Comenta

El pleno del Congreso de los Diputados aprobará en pocos días la ley que va a revolucionar los servicios de atención al cliente porque, entre ... otras cosas, acabará con las esperas eternas al teléfono y los cortes a las llamadas de los ciudadanos. Las empresas tendrán que atender al comunicante que pide información o plantea una reclamación en un máximo de tres minutos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Supremo confirma la anulación de la ordenanza que suprimió carriles bus y bici en Valladolid
  2. 2

    Un pueblo de Valladolid aplaza los festejos taurinos de este fin de semana por la dermatosis nodular contagiosa
  3. 3

    Ingresan en el Zambrana dos menores por atracar a golpes y navajas a tres personas
  4. 4

    La Policía refuerza la vigilancia en Parquesol y Villa de Prado tras «varios avisos» por la presencia de un exhibicionista
  5. 5

    Aprobada la urbanización de las calles para 682 pisos junto al Zambrana, el 70% de VPO
  6. 6

    La Encina reabrirá en un mes de la mano de los cocineros de La Tercia
  7. 7

    Una queja por ruidos deriva en una reyerta multitudinaria con cuchillos en Barrio Belén
  8. 8

    Los héroes vallisoletanos de la dana, un año después
  9. 9

    Investigan a dos alumnas de 12 años por agresión sexual a una niña de 6 en un colegio de Vitoria
  10. 10 Dos heridos en una colisión entre una furgoneta y un coche junto al Paseo de Zorrilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos

Las empresas tendrán que atender las llamadas de clientes en un máximo de tres minutos