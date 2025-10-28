Una cita entre el voluntario y su próxima causa

Luis Javier González Segovia Martes, 28 de octubre 2025, 22:22 Compartir

La solidaridad es una fuerza que necesita canalizarse. Todos tenemos una tecla para ayudar a los demás, lo difícil es pulsarla. Esa travesía intentó recorrer ayer el Día del Voluntariado de IE University. En la práctica, una cita entre alumnos que quieren ayudar, pero desconocen en qué papel pueden ser útiles, y la red segoviana de ONG, siempre necesitadas de manos para llegar a más lejos, pues sus causas son infinitas: nunca hay suficientes medios para atender a un paciente de cáncer, para integrar a un refugiado, para combatir cualquier discapacidad. La universidad mostró ese escaparate de causas a su capital humano, alumnos con un amplio cinturón de herramientas, desde la creatividad a los idiomas, para «marcar la diferencia»» el lema que esgrime la mayoría cuando explica por qué quiere aportar.

El Día del Voluntariado es parte de la Semana de la Sostenibilidad que está celebrando la universidad, también en sus campos madrileños de María de Molina y la IE Tower, organizada por los propios estudiantes a través de sus clubes Sustainability, Charity y Eco. El resultado fue el despliegue de una veintena de ONG que expusieron sus causas, diseminadas en el patio de campus de Santa Cruz la Real en plena jornada lectiva, una forma natural de presentárselas a más de un millar de alumnos y llamar así a sus inquietudes individuales, ya fuera porque acudieron activamente a sus puestos o porque se tropezaron con ellos entre clases.

Ampliar Varios alumnos consultan la información de uno de los estand. Ó. C.

Causas de todo tipo, desde Cruz Roja –programas de ámbito sanitario o social a las necesidades de traducción para sus refugiados– a la cooperación al desarrollo de AIDA. La Liga de la Leche, con su defensa de la lactancia, o la Fundación Secretariado Gitano, por la integración de su colectivo, una batalla que no distingue fronteras. O la Asociación Española Contra el Cáncer, una de las luchas más transversales. Como Cáritas, siempre necesitada de efectivos para sacar a las personas sin techo de la calle. No faltaron otros clásicos del sector en la provincia como la Fundación Personas, con su larga trayectoria en la inclusión de personas con discapacidad. Los propios departamentos internos de IE pusieron de su parte exponiendo oportunidades de colaboración.

Un espacio seguro

Fueron tres horas de sinergias donde ambas partes hicieron una primera toma de contacto. «Es una oportunidad para que las ONG presenten sus proyectos y qué tipo de voluntarios necesitan», subraya Dominika Biegun, representante de Campus Life de IE University en Segovia. Aunque un centenar de estudiantes se registró con antelación, fue en la práctica una convocatoria abierta a todos, también al staff de la universidad. «Es un evento maravilloso, para nosotros es muy importante promoverlo. Muchos estudiantes quieren ser voluntarios y buscan un espacio seguro para hacerlo. Con este evento, saben que pueden confiar en estas ONG». Una relación bidireccional, pues la universidad acredita indirectamente la solvencia de los candidatos. «También es una garantía para ellas, conocemos a nuestros estudiantes».

El evento pone en valor la tarea del Charity Club, que organiza acciones con una periodicidad habitualmente mensual. Recaudaciones de todo tipo, desde vender galletas caseras –lo hicieron recientemente en beneficio de la AECC en la campaña global de octubre contra el cáncer– a incorporar a una conferencia una especie de rueda de la fortuna para donar, pasando por pequeños mercados navideños. «Somos muy activos», esgrime Biegun. Quizás Cáritas y Cruz Roja son las ONG con las que más colaboran los alumnos, junto a Femur, un socio tradicional, también como parte de las causas feministas del Women's Club.

Algo que los alumnos hacen a través de proyectos concretos. «Respondemos a las necesidades particulares de las ONG». No solo en la calle, sino en el ordenador, desde crear contenidos a diseños, una de las áreas en expansión de IE. «Entendiendo que los alumnos pasarán un tiempo limitado en Segovia», ahonda Biegun en la tendencia a proyectos cortos para asegurar que participan en ellos hasta el final. Una inquietud, la solidaria, que se expresa sin distinción entre nacionalidades. Y que sirve para tender puentes con el tejido social segoviano, una ayuda a la integración en la ciudad que impulsan todas las partes. «Ellos sienten la necesidad de tener un impacto dentro de su generación. Incluso si son unas pocas horas al mes, quieren ayudar de alguna manera y, definitivamente, conocer a más gente en Segovia. Por eso intentamos conectar cada vez con más organizaciones aquí y que no se vayan a Madrid a hacerlo».

Temas

ONG

Universidades

Segovia