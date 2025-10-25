El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Dos detenidos en Alicante por el presunto asesinato de una mujer

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género está recabando datos del asesinato por un posible caso de violencia de género

EP

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:39

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres como presuntos autores del asesinato de una mujer en la ciudad de Alicante, que se está investigando ... como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas al caso.

