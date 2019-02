Una diputada de Esquerra reconoce que fue víctima de la violencia machista La portavoz de Esquerra Republicana per Catalunya (ERC), Jenn Díaz. / EP Jenn Díaz: «Lo cuento aquí, en sede parlamentaria, como superviviente» CRISTIAN REINO Barcelona Jueves, 7 febrero 2019, 19:13

La diputada de Esquerra, Jenn Díaz, ha revelado esta tarde entre lágrimas, que hace diez años fue víctima de la violencia machista. La Cámara catalana debatía una moción presentada por JxCat sobre las «actitudes negacionistas que ponen en peligro los derechos de las mujeres», cuando Díaz ha relatado su caso personal. «Hola, me llamo Jenn Díaz. Hace diez años sufrí violencia machista. Física y psicológica. Pero no lo cuento aquí, en sede parlamentaria, como víctima, sino como superviviente», ha expresado con la voz entrecortada. La mayoría de la Cámara catalana, excepto la bancada de Ciudadanos, se ha puesto en pie a aplaudirla. No obstante, al término del pleno, Inés Arrimadas, que no estaba en el pleno en el momento de la intervención de Díaz, se ha acercado a su escaño para trasladarle su apoyo.

Díaz ha repasado en su discurso distintos casos de violencia machista y de asesinatos de mujeres en los últimos tiempos, tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Y ha puesto sobre la mesa su testimonio para «romper el silencio». «Las mujeres estamos cansadas, enfadadas, hartas. Sin embargo, tenemos un arma: el testimonio. Un arma que nos hace más fuertes. La historia también la explicaremos nosotras. El testimonio es nuestra arma, acabaré con mi propio 'me too' para romper tanto silencio», ha expresado.