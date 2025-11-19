El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Consulta la portada de El Norte de Castilla
Joyas incautadas por la Policía Nacional. PN

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas en Madrid durante el apagón

Aprovechó que ese día los sistemas eléctricos de seguridad no funcionaban y cuando le localizaron llevaba una de las joyas colgada del cuello

EP

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 10:21

Comenta

La Policía Nacional ha detenido al autor del robo de unas 2.200 piezas de joyería valoradas en más de un millón de euros y que llevó a cabo en un centro comercial de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes durante el apagón a nivel nacional del pasado 28 de abril, aprovechando que los sistemas de seguridad eléctricos no funcionaban.

El robo fue llevado a cabo por una única persona, que logró acceder a la cubierta del centro comercial y, una vez dentro, fue realizando cortes en la tela asfáltica y realizando butrones en las placas de pladur hasta localizar una pasarela interna que comunica los diferentes establecimientos, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.

Ya una vez dentro del establecimiento, fue abriendo las cristaleras y haciéndose con las joyas allí expuestas, incluida una colección de oro y brillantes. Una vez completado el robo, huyó del centro comercial con un coche de segunda mano que había comprado meses antes de lo ocurrido, y con el que al día siguiente viajó al extranjero, donde se deshizo del vehículo.

El sospechoso tenía varias identidades y realizaba múltiples entradas y salidas en otros países europeos para tratar de evadirse de la Policía y la Justicia. Finalmente, el día 22 de octubre fue localizado en territorio nacional y detenido como presunto responsable de un delito de robo con fuerza, y enviado a prisión provisional por la autoridad judicial.

En el momento de la detención fueron incautados casi 3.000 euros en efectivo que llevaba entre sus pertenencias y de los que no pudo justificar su origen. Además, llevaba colgando del cuello una de las joyas sustraídas del establecimiento comercial.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un millón de euros para la reforma de los pisos de Óscar Puente y Ana Redondo en Madrid
  2. 2

    Mercadona cierra este sábado Juan de Juni para abrir el lunes 24 en Huerta del Rey
  3. 3 Detenidos en Íscar dos fugitivos, uno con un machete, tras una peligrosa persecución desde Cuéllar
  4. 4 Renault Valladolid lanza una oferta de empleo para contratar a 300 operarios
  5. 5

    El chófer de Auvasa agredido en Parquesol: «Se bajó cabreado y dio un puñetazo a la ventanilla»
  6. 6

    Intentan atracar un súper con una pistola y acaban «pagando unas cervezas» antes de huir en Valladolid
  7. 7 Alerta por presencia de listeria en productos cárnicos: estos son los datos de los nuevos lotes afectados
  8. 8

    Madrugada de robos en bares de la Ribera del Duero con parada y piscolabis en Piñel de Arriba
  9. 9

    Dos furgonetas aparcan y circulan bajo el Acueducto de Segovia la misma mañana
  10. 10

    Un fluorescente quemado en el colegio Macías Picavea saca a todos los alumnos al patio

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Detenido por robar más de un millón de euros en joyas en Madrid durante el apagón

Detenido por robar más de un millón de euros en joyas en Madrid durante el apagón