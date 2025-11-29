El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenido el presunto agresor de las activistas de Femen que se concentraban contra una misa por Franco

Desde la Delegación del Gobierno han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual» y «la defensa de los derechos de las mujeres»

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:56

La Policía Nacional ha detenido al presunto agresor de las activistas de Femen que denunciaron que un hombre les tocó los pechos durante una protesta antifranquista que se celebraba ante la parroquia los Doce Apóstoles de Madrid, donde tenía lugar una misa en honor al dictador.

Desde la Delegación del Gobierno han informado de la detención y han reiterado «su compromiso firme contra la violencia sexual, la defensa de los derechos de las mujeres y la garantía del libre ejercicio del derecho de manifestación y reunión, sin coacciones ni agresiones».

Por su parte, tras la denuncia de las activistas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, aseguró que la sociedad española ya no «consiente que se abuse de mujeres ni se admire a un dictador». «Han pasado 50 años y hay quien no ha aprendido nada», remarcó.

