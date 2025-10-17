El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Efe

Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer

La víctima ha sido trasladada al hospital para ser intervenida de las heridas sufridas

EP

Viernes, 17 de octubre 2025, 11:46

La Policía Local de Alcúdia ha detenido a un hombre por presuntamente haber acuchillado en el cuello a su mujer en el Port d'Alcúdia.

Fuentes policiales han explicado que el aviso por la agresión se ha producido a primera hora de este viernes, alrededor de las 07.20 horas.

Al parecer, el hombre ha agredido a su mujer en el cuello con un cuchillo de cocina, según ha publicado el diario 'Última hora' y han confirmado las mismas fuentes. El arrestado ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil del puerto de Pollença.

La víctima ha sido trasladada al hospital de Inca para ser intervenida de las heridas sufridas.

