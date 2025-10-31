El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Vendedor de la ONCE R.C.

Detenido un hombre en Albacete por estafar a vendedores de la ONCE por toda España

Se aprovechaba de las limitaciones visuales de los vendedores para obtener un código con el que recargar una plataforma de prepago en línea

J.M.L.

Albacete

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:50

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional en Albacete acusado de haber estafado a decenas de vendedores de cupones de la ONCE por toda España.

Las investigaciones policiales se iniciaron en Albacete a raíz del testimonio de vendedores que denunciaban haber sufrido una estafa por un mismo individuo. Los agentes descubrieron que el estafador seguía siempre el mismo «modus operandi»: acudía a los puntos de venta de cupones y se ganaba la confianza de estos. Después se aprovechaba de la discapacidad visual de estos empleados de la ONCE para pedirles una recarga de saldo para una plataforma de prepago en línea.

Los vendedores, confiados en la buena fe del cliente, le facilitaban el código PIN de 16 cifras que es necesario utilizar para realizar la recarga. En ese momento, el estafador indicaba que había cambiado de opinión y no quería hacer la compra y devolvía el código. Sin embargo, había tomado nota del mismo sin que el vendedor se percatara y hacía efectiva la recarga sin pagar por ella un solo euro.

Según la Policía Nacional, la investigación no ha sido sencilla pues se movía por toda la geografía nacional en busca de más víctimas entre los vendedores de cupones de la ONCE.

