Imagen de archivo de la Guardia Civil. Guardia Civil

Detenido el entrenador de un equipo de fútbol femenino en Tenerife por acoso sexual a menores de edad

Aprovechaba los entrenamientos y partidos para insinuarse a las jugadoras

EP

Viernes, 7 de noviembre 2025, 12:03

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Trainer', ha detenido a un hombre de 47 años, residente en la isla de Tenerife, como presunto autor de un delito de acoso sexual cometido durante el tiempo que estuvo vinculado a la entidad deportiva en la que actualmente y hasta hace pocos días, ejercía como entrenador de un equipo de fútbol femenino de categoría junior --menores de 14 a 17 años de edad-- en Tenerife.

Los agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Equipo de Mujer y Menor (EMUME) de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, tras recibir diversa información relacionada con el delito, iniciaron una investigación con el principal objetivo de proteger a las víctimas menores de edad y conseguir esclarecerlo lo antes posible.

Así, tras la realización de diversas gestiones de averiguación, así como las correspondientes indagaciones, consiguieron en un corto espacio de tiempo obtener los indicios y pruebas necesarios para averiguar el modus operandi utilizado por el acusado para la comisión del delito.

La Guardia Civil detalla en una nota que los agentes descubrieron que el acusado enviaba mensajes de texto fuera de tono a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería instantánea, así como también aprovechaba los entrenamientos y partidos para personalmente, proferirles insinuaciones de carácter sexual.

Conforme a estos hechos, los agentes procedieron a la identificación, localización y detención del presunto autor del delito que junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Hasta el momento son varias las menores de edad afectadas y no se descarta la existencia de más víctimas, ya que el detenido llevaba diversos años relacionado con la entidad deportiva y siempre en la sección de fútbol femenino, si bien esta temporada era la primera que ejercía las funciones de entrenador.

Por parte del propio equipo se ha prestado la total colaboración con la investigación realizada por Unidad Orgánica de Policía Judicial, además de adoptar las medidas oportunas referentes al protocolo de protección del menor, así como el apoyo a los progenitores de las víctimas.

