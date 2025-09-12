El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Detenida en Guadalajara por rociar con un spray a una doctora que no quiso darle el alta

La médica ha sufrido lesiones oculares que han precisado atención hospitalaria

Guadalajara

Viernes, 12 de septiembre 2025, 12:11

La Policía Nacional ha detenido en Guadalajara a una mujer como presunta autora de un delito de atentado contra funcionario público, lesiones y tenencia ilícita de armas después de haber agredido a una médica en un centro de salud de la capital alcarreña.

Los hechos ocurrieron cuando una paciente acudió al Centro de Salud Guadalajara-1 Sur, más conocido como el de El Ferial, para renovar su baja laboral. Sin embargo, la doctora le indicó que, tras su análisis médico, había llegado a la conclusión de que no existía motivo para seguir alargando su baja laboral, por lo que procedió a firmarle el alta médica. La paciente expresó entonces su disconformidad y se marchó pero minutos más tarde regresó al centro de salud con un spray que roció en el rostro de la facultativa.

Según la Policía Nacional, este spray, que no está homologado por el Ministerio de Sanidad, causó daños oculares a la doctora, que tuvo que ser atendida por profesionales del servicio de oftalmología del Hospital Universitario de Guadalajara.

Gracias a la rápida intervención del personal de seguridad del centro, la agresión no fue a más y la paciente fue retenida hasta que llegaron los agentes policiales para arrestarla. A raíz de estos hechos, la Policía Nacional ha recordado que cualquier tipo de agresión contra el personal sanitario está tipificada como delito en el Código Penal y puede conllevar graves consecuencias legales.

