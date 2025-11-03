El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Desmantelan una red de prostitución con menores implicadas en Granada Ideal

Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse

También ha sido detenida la hermanastra por delitos de prostitución y corrupción de una menor

C.P.S

Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:08

Comenta

Agentes de Policía Nacional han llevado a cabo la detención de dos mujeres de 34 y 20 años de edad como presuntas responsables de los delitos de sustracción de prostitución y corrupción de menores, al tener trabajando de forma activa y publicitándose en páginas de contactos a una joven que aún no había cumplido la mayoría de edad.

La investigación se inició a finales de agosto pasado, por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría Provincial de Granada, en el marco de la operación Tocorón, tras detectarse anuncios en una web de contactos con fotografías de una chica, cuya apariencia física evidenciaba que era muy joven, incluso que podía ser menor de edad. Las pesquisas localizaron varios pisos turísticos donde se comprobó cómo existía un entramado liderado por una mujer de nacionalidad venezolana de 34 años que tenía varias hijas e hijastras dos de las cuales se dedicaban a ofrecer servicios sexuales a cambio de una remuneración económica.

La hija adoptiva de esta, de 20 años, tenía publicados anuncios en dicha web sobre dichos servicios en solitario, mientras en otros anuncios salía en las fotografías junto con una joven que presentaba siempre su rostro pixelado. Los agentes centraron su investigación que esa segunda chica, averiguando que tenía 17 años de edad y estaba siendo obligada a realizar servicios sexuales.

Los beneficios obtenidos por el trabajo de ambas jóvenes iban destinados a la madre, la cual ejercía el papel de meretriz de ellas dos y de una tercera joven de nacionalidad colombiana y 29 años de edad. La responsable de la organización realizaba además en redes sociales una visible ostentación sobre los beneficios obtenidos en la actividad de sus tres «trabajadoras sexuales».

Las detenidas -según 'Ideal'- ya han pasado a disposición de la autoridad judicial y la víctima ha sido también oída en declaración para su protección.

