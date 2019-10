Cómo detectar los nuevos billetes falsos de 10 euros que han empezado a circular en España Se trata de ejemplares «destinados a películas y anuncios publicitarios» EL NORTE Viernes, 4 octubre 2019, 12:17

La Policía Nacional ha alertado en sus redes sociales de una nueva remesa de billetes falsos que han comenzado a circular en España. Se trata de ejemplares «destinados a películas y anuncios publicitarios» que, según explican las fuerzas de seguridad «están siendo utilizados para realizar pagos». La Policía señala que las falsificaciones se dan en los valores habituales es decir, billetes de cinco, diez, veinte y cincuenta euros.

A través de un vídeo explicativo, la Policía Nacional enseña a los usuarios a identificar las diferencias entre estos billetes falsos y los reales. A pesar de que son de baja calidad muchos comercios y consumidores se han visto afectados por la estafa. La forma más sencilla de identificarlos es que en uno de sus laterales aparece escrito con letra pequeña en inglés que el billete no es de curso legal: «This is not legal tender, it's used for motion props».