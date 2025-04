La DGT desmiente que multe por la mascarilla en el coche: «no es sancionable»

s. m. Miércoles, 7 de abril 2021, 17:59 Comenta Compartir

La Dirección General de Tráfico (DGT) desmintió este miércoles que vaya a multar a personas que no lleven puesta la mascarilla cuando viajen en coche. Tráfico emitió un comunicado tras las noticias aparecidas en medios de comunicación en los últimos días sobre que la DGT sancione a las personas no convivientes que no tengan la mascarilla puesta en el interior del vehículo, con multas de 80 a 500 euros y pérdida de puntos en el carné de conducir.

La DGT apuntó que, respecto a las mascarillas ante la actual pandemia del coronavirus, «no hay ningún artículo» en la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial ni en los reglamentos que la desarrollan que recoja que «no llevarla, quitársela o demás acciones con la misma sea un precepto infractor y mucho menos que lleve aparejado la pérdida de puntos del permiso de conducir». «Por tanto, no es sancionable», sentenció.

«El uso de la mascarilla es una medida sanitaria y de salud pública. Por tanto, la DGT no tiene competencia alguna en la regulación de la misma», añadió, según recoge Servimedia.

En este sentido, la DGT lamentó que «algún ciudadano se haya podido sentir desinformado por todas estas falsas noticias publicadas y no contrastadas ni con la fuente, ni con la normativa de tráfico y seguridad vial».

Cuando sí se puede sancionar en el caso de no llevar mascarilla en el coche es cuando, en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio. Esto es así en base a la normativa vigente para frenar la expansión del coronavirus, pero en ningún caso detraería puntos. En este caso, el incumplimiento de la obligación de uso de mascarillas será considerado infracción leve y sancionado con multa de hasta 100 euros.