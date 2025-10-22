El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Talavera de la Reina (Toledo)

J.M.L

Miércoles, 22 de octubre 2025, 11:35

Comenta

La Policía Nacional ha desmantelado una banda que se había especializado en robar sillas de terraza de establecimientos de hostelería para vender después las sillas en España y, sobre todo, en Marruecos y Rumanía.

Las investigaciones se iniciaron el pasado verano en Talavera de la Reina (Toledo). Los agentes averiguaron que este grupo actuaba de madrugada cuando los locales hosteleros almacenaban su mobiliario en la vía pública. La Policía descubrió que no sólo habían robado en Talavera de la Reina sino también en barrios del sur de Madrid donde los empresarios de negocios de restauración comprobaban que les faltaban sillas que habían apilado la noche anterior.

La banda desarticulada, formada por siete hombres y una mujer que han sido detenidos, había sustraído cerca de 1.100 sillas de terraza calculándose el perjuicio económico en más de 60.000 euros. Durante la investigación también se confirmó que los arrestados habían llegado a actuar hasta en cinco establecimientos del distrito madrileño de Latina en una sola noche. En todos sus robos rompían las cadenas que protegían las sillas apiladas y las cargaban en una furgoneta con la que emprendían la huida. A los siete detenidos se les imputan los delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Muere una joven de 26 años tras precipitarse de un cuarto piso en Huerta del Rey
  2. 2 Trasladado al hospital un menor de 15 años golpeado y pateado por otro de 12
  3. 3

    Heridos dos trabajadores en un edificio en obras en Arroyo de la Encomienda
  4. 4

    El tráiler atascado en el centro pagará 600 euros en multas y 156,42 por la asistencia de Bomberos
  5. 5

    Dos tramos de Valladolid, entre las carreteras más peligrosas de España
  6. 6

    La autopsia confirma la muerte accidental por ahogamiento del hombre hallado en el Canal de Rioseco
  7. 7 EuroMillones deja un importante premio en un barrio de Valladolid
  8. 8

    Cae un enorme pino sobre la valla de la escuela de música Mariano de las Heras
  9. 9

    Viding estrena 18.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas tras invertir 20 millones
  10. 10

    Calle rica, calle pobre: la diferencia de renta entre los barrios de Valladolid llega a los 45.625 euros al año

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos

Desarticulada una banda especializada en robar sillas de terraza para venderlas en Marruecos