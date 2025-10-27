El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
ani Alves rezando en la Iglesia de Elim en Girona. @Lucasfilms_audiovisual

Dani Alves se mete a predicador evangelista

El exjugador del FC Barcelona, absuelto de agresión sexual, comparte entre sus más de 35 millones de seguidores versículos de la Biblia cada día

El Norte

Lunes, 27 de octubre 2025, 17:23

Comenta

El exjugador Dani Alves (42 años) absuelto hace apenas unos meses, acusado de una agresión sexual en una discoteca de Barcelona durante el Año Nuevo, vuelve a rehacer su vida conviertiéndose en predicador evangelista.

El exfutbolista dedica ahora su vida en torno a la religión y comparte diferentes versículos bíblicos a sus 35,5 millones de seguidores en Instagram. Además en la biografía de su perfil puede leerse: «DISCÍPULO DE CRISTO JESÚS».

Iglesia Elim de Girona

Dani Alves también desarrolla su actividad predicadora en la Iglesia Elim de Girona, dónde el pasado domingo apareció cantando entre una gran multitud en el tercer congreso de jóvenes que organiza esta parroquia en la que se profesa el cristianismo evangélico.

@chacon2178

El mensajero que se ganó esta alma para Cristo, Danny Alvez

♬ sonido original - Camila y Josué

La iglesia fundada por un telepredicador después de un escándalo

Esta iglesia está dirigida por el pastor Jimmy Martin, que celebra el culto los martes por la tarde y los domingos en horario de mañana. Además, realiza diferentes actividades como la del pasado fin de semana en el que el brasileño fue el invitado especial.

En estas publicaciones se puede ver al 'nuevo' Dani Alves procesando su amor a Dios: «Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete es lo que cumple. Ahí dentro yo hice un pacto con Dios: Mi señor, yo hago un pacto contigo».

De esta manera, el futbolista trata de limpiar su imagen a través de la religión y la Iglesia, tras un largo proceso en el que llegó a estar varios meses en la carcel, lo que estuvo a punto de costarle el divorcio con Joana Sanz, su mujer, que finalmente lo perdonó.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en Valladolid un hostelero por explotar a doce inmigrantes en situación irregular
  2. 2

    Adiós a Can-Can, la boutique vallisoletana que vistió a tres generaciones
  3. 3 Consulta los premiados del sorteo de la Marcha contra el Cáncer de Valladolid
  4. 4

    El estreno del restaurante Beher junto a El Penicilino activa la resurrección del centenario bar
  5. 5 Dos menores provocan un accidente al arrojar piedras a una carretera
  6. 6

    La marcha de las marchas toma Valladolid con más de 53.000 andarines contra el cáncer
  7. 7 Roban la furgoneta al panadero de Villabrágima y aparece quemada en el río
  8. 8

    Las fotos rescatadas del abuelo Pedro, el médico que retrató la vida cotidiana de Galicia y Valladolid
  9. 9 La Junta refuerza la prevención de la Dermatosis Nodular Contagiosa que afecta al ganado
  10. 10

    El Hospital Clínico atiende todas las semanas «varios casos» de acoso escolar, la mayoría en el ciclo de ESO

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Dani Alves se mete a predicador evangelista

Dani Alves se mete a predicador evangelista