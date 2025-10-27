Dani Alves se mete a predicador evangelista El exjugador del FC Barcelona, absuelto de agresión sexual, comparte entre sus más de 35 millones de seguidores versículos de la Biblia cada día

El exjugador Dani Alves (42 años) absuelto hace apenas unos meses, acusado de una agresión sexual en una discoteca de Barcelona durante el Año Nuevo, vuelve a rehacer su vida conviertiéndose en predicador evangelista.

El exfutbolista dedica ahora su vida en torno a la religión y comparte diferentes versículos bíblicos a sus 35,5 millones de seguidores en Instagram. Además en la biografía de su perfil puede leerse: «DISCÍPULO DE CRISTO JESÚS».

Iglesia Elim de Girona

Dani Alves también desarrolla su actividad predicadora en la Iglesia Elim de Girona, dónde el pasado domingo apareció cantando entre una gran multitud en el tercer congreso de jóvenes que organiza esta parroquia en la que se profesa el cristianismo evangélico.

La iglesia fundada por un telepredicador después de un escándalo

Esta iglesia está dirigida por el pastor Jimmy Martin, que celebra el culto los martes por la tarde y los domingos en horario de mañana. Además, realiza diferentes actividades como la del pasado fin de semana en el que el brasileño fue el invitado especial.

En estas publicaciones se puede ver al 'nuevo' Dani Alves procesando su amor a Dios: «Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete es lo que cumple. Ahí dentro yo hice un pacto con Dios: Mi señor, yo hago un pacto contigo».

De esta manera, el futbolista trata de limpiar su imagen a través de la religión y la Iglesia, tras un largo proceso en el que llegó a estar varios meses en la carcel, lo que estuvo a punto de costarle el divorcio con Joana Sanz, su mujer, que finalmente lo perdonó.