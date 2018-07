Los consejos de la Policía para un verano seguro 01:05 Atlas No hacer pública nuestra marcha o proteger la vivienda son algunos de los consejos básicos ATLAS Sábado, 28 julio 2018, 19:32

Agosto, para disfrutar, no para que los delincuentes hagan el mes. «No podemos vivir con miedo, pero sí tomando unas medidas básicas de seguridad», explica uno de los agentes de la Policía Nacional que ha participado en la campaña #VeranoSeguro.

Para ella, para él, para vosotr@s, para ellos, y también para ellas, para los abuel@s, para los de fuera, para los que ya no son tan de fuera porque vienen todos los años, para los nenes, para los "papás"... son estos consejos que te ayudarán a disfrutar de un #VeranoSeguro ⤵ pic.twitter.com/trTwqtvVAt — Policía Nacional (@policia) 28 de julio de 2018

Lo primero, proteger la vivienda cuando nos vamos. «Van haciendo un estudio de los edificios y van marcando los pisos donde creen que no hay nadie». Además de que no parezcan desocupadas, por mucho que nos tiente, no alardear en público de nuestra marcha. Tampoco, por supuesto, en redes sociales. «Tan sencillo como que miran el buzón, buscan a las personas en redes sociales y ven qué están haciendo». Y, por cierto, cuidado con las wifis a las que nos conectamos por ahí. «Las wifis públicas, sobre todo, es un medio muy fácil para un hacker. Le estás dando acceso directo a tu móvil».

Vigilar maletas, mochilas, no llevar grandes cantidades de efectivo y evitar poner a la vista nuestras pertenencias, en terrazas y hasta en el coche. Desconfiemos, por cierto, con cualquiera que pretenda que bajemos del vehículo y si lo hacemos, nunca dejar la llave puesta. «A parte de que te roben las pertenencias del interior del vehículo, te pueden robar el vehículo entero». Y ante un delito, denunciar. También de forma online, que ha mejorado. «Es más fácil cumplimentar la denuncia y, además, es más rápido», explica Eva López, portavoz de la Policía Nacional. E, hincapié, asistencia al turista extranjero, con 13 oficinas en las que se le puede atender en su idioma.

Además, la Policía amplía estos consejos a través de su cuenta de Twitter.

La Guardia Civil también deja sus consejos para que todos disfruten de un #VeranoSeguro.

¿Dejes a tu perro en la calle mientras tu haces las compras o tomas algo? Pues estas son las consecuencias:



Te lo pueden robar,

es vulnerable

pasa calor

y sufre ansiedad.#YoSiPuedoContarlo#VeranoSeguro también para él. pic.twitter.com/Pc6EXNcmOs — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 22 de julio de 2018

🔴¡NO agregues a "Momo"!🚫

Si grabas en tu agenda 📲 el núm. +8143510*** te aparecerá un extraño rostro de una mujer. Es el último viral de WhatsApp de moda entre los adolescentes. #NoPiques, 🤣 broma o 👿 ataque de ciberdelincuente ❓ Mejor pasa de agregar.#VeranoSeguro 🖥 pic.twitter.com/qVofD2JZpM — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) 19 de julio de 2018