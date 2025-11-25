Condenado un hombre que mantuvo maltratada a su mujer cuatro meses sin poder salir de casa La agredía con la mano y el cinturón y no dejaba que fuera al médico y la obligaba a tener las persianas bajadas

Cristian Reino Barcelona Martes, 25 de noviembre 2025, 13:44

Un tribunal de Sant Feliu de Llobregat, en Barcelona, ha condenado a un año y dos meses de prisión a un hombre que maltrató durante cuatro meses a su mujer y la mantuvo en casa a la fuerza sin poder salir. Tras un juicio rápido y por conformidad, el detenido fue condenado a 14 meses de cárcel por un delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia de género y por coacciones.

La víctima sufrió un auténtico infierno durante cuatro meses. Fue después de casarse. Se casaron en julio de 2024, en Marruecos, y vivían juntos desde el 30 de junio de este año en Corbera de Llobregat, en Barcelona. En estos cuatro meses de convivencia, según la sentencia, «con ánimo de menoscabar la integridad física» de la víctima, la ha estado «agrediendo física y verbalmente, en el domicilio familiar y le ha estado impidiendo salir de casa», afirma la sentencia. Estaba secuestrada en su propia casa. Las agresiones empezaron desde el primer día de vivir juntos, sobre todo cuando el hombre llegaba de trabajar. «Con ánimo de coartar su libertad, según el fallo, »no permitía que saliera a la calle y le obligaba a tener las persianas bajadas«.

La agredió con la mano, con el cinturón y no dejó que fuera al médico. Cuando la pegaba, la despreciaba con expresiones tales como «eres una mierda, hija de puta, cochina…». La Policía pudo rescatar a la mujer, después de que enviara un mensaje de correo a los servicios sociales de Corbera de Llobregat. Pedía ayuda y qué podía hacer ante las agresiones de su marido. Los Mossos acudieron al domicilio. Estaba la víctima sola y pudo contar los hechos a los agentes. Más tarde, el marido fue detenido y finalmente condenado.