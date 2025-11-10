El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Una mujer, miembro de una comunidad indígena brasileña, llega a Belém para estar presente en la COP30. Aline Massuca/ COP30/ DPA

Comienza la Cumbre del Clima: «Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas»

La primera sesión de la COP30 tuvo acercamientos para determinar cuál será el compromiso de cada nación para reducir emisiones y aportar fondos de adaptación a los más vulnerables

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:59

Comenta

La Cumbre del Clima comenzó formalmente este lunes, con los primeros acercamientos para determinar cuál es la «ambición climática» que se quiere refrendar en esta ... edición de Belém, y en la que los 194 países participantes fijarán sus límites de emisiones, conocidos como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). La idea sigue siendo evitar superar los 1,5ºC con respecto a la era preindustrial, un compromiso suscrito en el Acuerdo de París y que no sólo está lejos de cumplirse sino que incluso algunos cálculos alertan que ya se ha alcanzado ese calentamiento global. En la sesión de apertura oficial, este lunes, el presidente anfitrión, Lula Da Silva mantuvo que «en la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los avances del multilateralismo. Controlan algoritmos, siembran el odio y difunden el miedo. Atacan a las instituciones, la ciencia y las universidades. Es el momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas».

