Estas son las cinco canciones más tristes desde 1958, según Spotify

La plataforma musical Spotify ha realizado un estudio para conocer cuales son las canciones más tristes de entre las 35 millones que existen en su base de datos.

EL estudio ha consistido en añadir metadatos a cada una de las canciones, las cuales incluyen un puntuaje de valencia que determinan si las emociones son negativas o positivas. Tomando esto como base, la plataforma, en declaraciones a la BBC, explicó que «las pistas con alta valencia suenan más positivas (por ejemplo, alegres, alegres, eufóricas), mientras que las pistas con baja valencia suenan más negativas (por ejemplo, triste, deprimido, enojado)».

De acuerdo a este criterio, las canciones más tristes desde 1958 hasta hoy son estas cinco:

1

The First Time Ever I Saw Your Face –

Roberta Flack (1972)

2

Three Times a Lady –

Commodores (1978)

3

Are You Lonesome Tonight? –

Elvis Presley (1960)

4

Mr. Custer –

Larry Verne (1960)

5

Still -

Commodores (1979)

No obstante, los datos son un tanto confusos. ¿Puede realmente un máquina diferenciar entre tristeza y alegría? Para el encargado de datos de Spotify, Glenn McDonald, «las máquinas no perciben la música en ningún sentido humano. Los humanos tienen contexto, emoción, nostalgia, lenguaje, sueños y temores. Es como preguntar a un avión cómo me fue haciendo turismo».

Para Charlie Thompson, experto en Big Data, tal y como explicó a El País, «siempre es bueno complementar estos estudios con análisis sicológicos y así obtener resultados más precisos». Aunque aclara que el análisis de data como el que ha realizado Spotify es muy útil para diferenciar los tipos de ondas y según ello ordenar la información.