Detectan un gas en Venus que podría ser generado por microbios Venus. Astrónomos de Cambridge sostienen que la fosfina, que en la Tierra tiene origen orgánico, puede ser el rastro de la vida venusiana DOMÉNICO CHIAPPE Madrid Lunes, 14 septiembre 2020

En las hiperácidas y templadas nubes de Venus, el planeta más cercano a la Tierra, los científicos del Instituto de Astronomía de la Universidad de Cambridge han reconocido la «aparente presencia de gas fosfina», un elemento químico que puede generarse de muchas maneras pero que, por las características apreciadas en la atmósfera de Venus, sólo es posible que se haya generado por medio de la actividad orgánica de microbios anaeróbicos. Al menos, así sucede en la Tierra. «Las mediciones de gases en atmósferas planetarias nos ayudan a explorar condiciones químicas diferentes», asegura el artículo publicado en 'Nature Astronomy'. «Después de un estudio exhaustivo, la presencia de fosfina no se explica por la fotoquímica ni por descargas de rayos, volcanes o meteoritos. La fosfina de Venus podría generarse por producción biológica». Es decir, hay vida en el planeta que nos antecede al Sol.

Con dos potentes telescopios –uno de ellos en el desierto de Atacama– dedicados a detectar bandas de ondas espectrales y milimétricas, se ha analizado la interactuación de los elementos en las superficies y subsuelos venusianos, pues «si algún compuesto no está en equilibrio podría reflejar la presencia de vida». Aunque el gas apreciado en la atmósfera de Venus no «tiene otra identificación plausible», «los problemas están en la interpretación», reconocen los científicos, dirigidos por la astrónoma Jane S. Greaves. Su hallazgo fue «completamente inesperado en una atmósfera oxidada» (los microbios que la producen habitan en ambientes sin oxígeno).

La existencia de la fosfina se ha interpretado como un posible rastro de actividad orgánica puesto que «los organismos vivos deben ser su única fuente (...). Recientemente se propuso que cualquier fosfina (PH3) detectada en la atmósfera de un planeta rocoso es un signo de vida prometedor», mantienen los autores.

En la Tierra, la fosfina se relaciona con la presencia microbiana. «La vida produce este gas altamente reductor incluso en un entorno oxidante general». Hay sin embargo fosfina en otras partes del Sistema Solar, pero son atmósferas de planetas gigantes muy profundas y con altas presiones y temperatura, muy distintas a la de Venus. En este planeta rocoso, la fosfina se destruiría rápidamente, sostienen los astrónomos. La observación de este tipo de gas ha constituido todo un desafío, pues «muchas de sus características espectrales son absorbida por la atmósfera terrestre», señalan en el artículo 'Gas fosfina en el manto de nubes de Venus'.

Vida especulativa

Aunque los astrónomos de Cambridge se muestran entusiasmados, existe otra posibilidad: que el origen del gas fosfina sea inorgánico de origen desconocido. «Si ningún proceso químico conocido puede explicar la fosfina en la atmósfera superior de Venus, entonces debe producirse mediante un proceso que antes no se consideraba plausible para las condiciones de Venus», dicen. «Esto podría ser fotoquímica o geoquímica desconocidas». No obstante, aunque el fósforo contenido en Venus se midió gracias a la sonda Vega, la escasa información en procesos como la «fotoquímica de las gotas de nubes de Venus» dificulta una conclusión clara. «La detección de fosfina no es una evidencia sólida para la vida, solo para una química anómala e inexplicable. Existen problemas conceptuales: el ambiente es extremadamente deshidratante e hiperacídico», reconocen.

Para sostener la hipótesis de vida venusiana los astrónomos se apoyan en un «modelo juguete» que ha recreado distintas posibilidades de creación de la fosfina. En uno de ellos, «basado en la bioquímica terrestre» se concluye que con las condiciones de las nubes de Venus la reducción del fosfato a fosfina es factible según las reglas termodinámicas, lo que podría describir un ciclo de vida que resistiría la acción del ácido sulfúrico presente. «Las nubes venusianas templadas pero hiperacídicas se han propuesto durante décadas como potencialmente habitables». La especulación terminará cuando se vuelva a visitar Venus.