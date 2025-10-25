El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca. O. H.

Christiania, la comuna hippie de Copenhague

Ciudad libre ·

El barrio, situado en el centro de la capital danesa, está autogestionado y es independiente de Dinamarca y de la Unión Europea

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Sábado, 25 de octubre 2025, 13:32

Comenta

En el corazón de Copenhague existe un barrio hippie autogobernado, que se considera independiente de Dinamarca y de la Unión Europea (UE). A su entrada, ... un gran cartel de madera avisa a los visitantes de que se están adentrando en la ciudad libre de Christiania y que abandonan, por tanto, el territorio comunitario. Al entrar, se observan pequeñas casas con murales y grafitis, banderas de colores que atraviesan las calles y puestos de souvenirs por todas partes. Y es que Christiania es el segundo lugar que más turistas atrae de todo Dinamarca.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

