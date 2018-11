Celebra la boda de su vigésimo cuarto hijo con 200 nietos y 3.000 invitados Un patriarca turco celebra la boca de su vigésimo cuarto hijo con sus 200 nietos. / Ideal Para la fiesta, compraron 250 pavos, una tonelada de arroz y otra de habichuelas EL NORTE Valladolid Miércoles, 14 noviembre 2018, 09:27

Organizar una boda íntima resultó una misión imposible para la familia del patriarca turno Mehmet Emin Günes. Sus veinticuatro hijos y 200 nietos imposibilitaban, en parte, esta situación. Y es que la boda de su vigésimo cuarto hijo es una de las más multitudinarias que se recuerdan, ya que acudieron cerca de 3.000 invitados, tal y como informa Efe.

Esta extensa familia reside en un pueblo de la provincia de Sanliurfa, fronteriza con Siria, informa el diario 'Hürriyet'. El patriarca turco consideró que era buena idea celebrar la boda de su hijo Osman por todo lo alto y llegó a invitar a 3.000 personas. Para que nadie se quedara con hambre y disfrutara de la fiesta, compraron 250 pavos, una tonelada de arroz y otra de habichuelas.

Los 24 hijos de Günes son fruto de sus relaciones con tres mujeres distintas, señala el citado diario, que no aclara si el hombre se ha divorciado dos veces o vive en una familia polígama. No obstante, aunque Turquía no reconoce la poligamia, en las regiones rurales del país se siguen aceptando socialmente los matrimonios tradicionales no registrados por el Estado, incluso con hasta cuatro esposas.