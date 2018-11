La campaña que pide a los hombres que denuncien el machismo de sus amigos Captura vídeo contra la violencia machista. / El Norte El vídeo se ha viralizado y tiene más de un millón y medio de reproducciones en redes EL NORTE Valladolid Jueves, 15 noviembre 2018, 19:14

«Estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría». Así comienza el último vídeo que busca concienciar a la sociedad contra el acoso callejero y la violencia machista. Pero esta vez es diferente. En esta ocasión, el foco recae sobre los hombres, sus actitudes y el papel determinante que ejercen los amigos cuando ocurren estos hechos.

En el spot, protagonizado por dos jóvenes argentinos, se muestra una conducta machista cotidiana que no siempre está considerada como violencia: gritos hacia una desconocida en plena calle por llevar determinadas prendas de ropa. Uno de los hombres le recrimina al otro su actitud, y el piropeador se defiende hablando de la ropa de la joven. «Le gusta. Si no, no se lo pone», argumenta. «¿Por qué no se va a poner eh shortcito si quiere? De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba. La estás traumando así», responde. «Que tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, tratar de estar acompañadas porque se van a cruzar con nosotros... Todo eso es violencia», continúa.

Finalmente, el joven que había piropeado a la chica da la razón a su amigo y se disculpa. «Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacele entender lo mal que las hacemos sentir. No es gracioso. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No te quedes callado».

El vídeo, que pertenece a la campaña 'Cambia el trato' de la Fundación Avon en Argentina, ha corrido como la pólvora en redes, hasta tal punto que se ha viralizado y lleva más de un millón y medio de reproducciones en Twitter.