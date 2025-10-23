Cambio de hora en España: cuándo se entrará en horario de invierno y por qué El país tendrá que decidir en 2026 si continúa con estos ajustes o si se desmarca de ellos

El mes de octubre tiene especial relevancia para mucha gente en España, ya que marca la llegada de días más fríos y de jornadas con menos horas de luz. Pero además de estos cambios, el mes trae consigo otro efecto considerable: el conocido cambio de hora.

Por este motivo, será necesario ajustar los relojes. Aunque es una operación recurrente y prevista en el calendario, cada año aparecen las mismas dudas en estas fechas: ¿en qué fecha exacta se hace? ¿se adelanta o se atrasa?

¿Cuándo será el cambio de hora en España este 2025?

En España, el cambio de hora se realiza el último domingo de octubre, por lo que el cambio al horario de invierno se producirá durante la madrugada del sábado, 25 de octubre, al domingo, día 26.

¿Se adelantará o se atrasará la hora?

Cambiar al horario de invierno implica retrasar el reloj una hora; por lo que a las 3:00 serán las 2:00 horas en España (lo cual significa que este fin de semana se podrá dormir una hora más).

¿Por qué se cambia la hora en España?

El cambio de hora se lleva a cabo desde hace años en todos los países de la Unión Europea (incluyendo a España). Este ajuste se produce dos veces al año: en marzo se pasa al horario de verano y en octubre se cambia al horario de invierno. El objetivo principal es aprovechar mejor las horas de luz con el fin de contribuir al ahorro energético.

En 1981 la medida se estableció como obligatoria para los países que integran la eurozona. No obstante, se trata de una práctica que no cuenta con el consenso general y que ha suscitado un amplio debate.

Diversas organizaciones, entre ellas la Sociedad Española del Sueño, han alertado en repetidas ocasiones sobre los efectos perjudiciales que el cambio de hora puede tener en las personas. Algunas manifiestan irritabilidad, dificultades para concentrarse, menor rendimiento en el trabajo e incluso insomnio tras la modificación. Además, se ha vinculado este ajuste con problemas de salud como la obesidad, la diabetes, los infartos, los ictus, la depresión o la ansiedad.

¿Cuándo se pondrá fin al cambio de hora en España?

En marzo de 2019, el Gobierno creó una comisión de expertos para discutir sobre el cambio de hora, aunque finalmente se concluyó que no era aconsejable decidir sobre el tema al no haber un «consenso compartido».

Por este motivo, todavía no hay un día oficial para el fin del cambio de hora. Sin embargo, el artículo 5 del Real Decreto 236/2002 especifica que se debe publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) un calendario concreto que recoja la modificación del horario para los próximos cinco años.

¿Cuándo se cambiará la hora en España próximamente?

Domingo 26 de octubre de 2025

Domingo 29 de marzo de 2026

Domingo 25 de octubre de 2026

En base a esta planificación, el último cambio de hora en España será el 25 de octubre de 2026, aunque esto aún no es definitivo.

La propuesta de Sánchez a la Unión Europea: acabar con el cambio de hora en 2026

Este lunes 20 de octubre, Pedro Sánchez anunció que ha planteado a la Unión Europea la eliminación del cambio de hora a partir de 2026. El presidente del Gobierno opina que este sistema «ya no tiene sentido». Según explicó en un vídeo difundido en X, «apenas ayuda a ahorrar energía y tiene un impacto negativo en la salud y en la vida de la gente».

Cambiar la hora dos veces al año ya no tiene sentido.



El ejecutivo ha llevado la petición ante el Consejo de Transporte, Telecomunicaciones y Energía de la Unión Europea, en el que han participado diferentes ministros de los estados miembros.