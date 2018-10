Un caballo entra en un bar y... (no, no es un chiste) 00:55 El incidente fue captado por la cámara de vigilancia del establecimiento EL NORTE Valladolid Miércoles, 3 octubre 2018, 20:46

No, no se confundan, no es un chiste. Un caballo entró en un bar de Chantilly (Francia) ante el temor de los clientes. Las imágenes fueron captadas por la cámara de seguridad del establecimiento. El vídeo de lo que sucedió se puede ver en esta misma página.