Se busca a la oveja más guapa de Castilla-La Mancha La televisión autonómica organiza un concurso de belleza para encontrar al ovino más atractivo que incluye como premio su presencia en las campanadas de fin de año

J. M. L. Toledo Miércoles, 24 de septiembre 2025, 11:53 Comenta Compartir

¿Una oveja hocicona es atractiva? ¿Es más guapa una oveja con un buen costillar? ¿La papada puede ser determinante o más bien el color de sus pezuñas? Son preguntas que, a ojos de un humano, deben hacerse los ganaderos y pastores que se han apuntado a «Bonica del tó» junto a su animal escogido, un concurso organizado por la televisión autonómica de Castilla-La Mancha (CMMedia).

El casting se cerró esta semana -los aspirantes enviaron fotos y vídeos de sus ejemplares ovinos más esbeltos- y a partir del 25 de septiembre se abrirán las votaciones para escoger a los veinte finalistas que se convertirán entonces en concursantes. Pero no todas las ovejas han podido apuntarse a este concurso premiado con 2.000 euros, un trofeo, una campaña promocional y la presencia de la oveja ganadora en las campanadas de fin de año que emitirá CMMedia.

Sólo se ha permitido pasar la preselección a machos, hembras y primalas (hembra joven que tiene entre uno y dos años de edad y que aún no ha parido) de las razas autóctonas de Castilla-La Mancha (manchega, talaverana y alcarreña) y que residan en esta comunidad. De ellas, podrán ser expulsadas las que presenten signos de enfermedad, debilidad o heridas por maltrato; se encuentren en período de gestación o en fase de lactancia coincidiendo con las galas finales de noviembre o bien muestren comportamientos agresivos.

Por si esto fuera poco, deben contar con documentación que acredite su buen estado de salud, disponer de cartilla sanitaria actualizada y cumplir los requisitos de vacunación y desparasitación que exige la normativa vigente. De las veinte seleccionadas, sólo las ocho más bellas pasarán a la siguiente fase a primeros de octubre. Así hasta la semifinal y la gran final a la que llegarán seis.

Oficio milenario

«Queremos poner en valor la profesión de los ganaderos y pastores para dar visibilidad a este oficio tan importante en el tejido productivo, económico y social de Castilla-La Mancha», explica Julia Rubio, que se encargará de dirigir este Gran Hermano animal en formato Miss Ovino. Un concurso que aplauden desde la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego -elaborado sólo con leche de oveja de raza manchega- «porque va a ayudar a dar a conocer la profesión de ganadero a todo el mundo y, sobre todo, a la población urbana», según su presidente, Antonio Martínez.

Los pastores recorren los campos de Castilla-La Mancha desde tiempos ancestrales pero hoy, después de haberse adaptado a los nuevos tiempos, se enfrentan al problema del relevo generacional, algo que también preocupa a la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego que vende toda su producción cada año. Junto al relevo generacional, la extensión de la enfermedad de la lengua azul también quita el sueño a ganaderos y pastores que, con este concurso, podrán desconectar un rato de sus preocupaciones diarias. Por cierto, las ovejas participantes han tenido que ceder sus derechos de imagen a CMMedia para poder concursar. Es el precio de la fama.