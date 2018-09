Así es el boli mágico que arrasa en redes por detener insectos Un bolígrafo mágico hace desaparecer los bichos. / Captura del twitter @IncestPrincess El vídeo ha sido compartido más de ochenta mil veces y ha recibido 226.000 'me gusta' EL NORTE Valladolid Lunes, 17 septiembre 2018, 13:04

Las redes sociales no dan respiro. Este domingo, un nuevo viral ha inundado Twitter. En esta ocasión, el protagonista es un insecto que corre por un folio de papel y su avance es detenido por un bolígrafo, tal y como recoge El Huffington Post. Resulta difícil de creer, ¿verdad? Pues ocurre lo siguiente: una mano de una persona pinta una línea curva o recta varios centímetros por delante del bicho, y éste, cuando se la encuentra, se detiene e intenta cambiar su rumbo.

El vídeo, publicado en Twitter por el usuario @IncestPrincess, ha sido compartido más de ochenta mil veces y ha recibido 226.000 'me gusta'. «This bugs dumb as hell ('Estos bichos son tontos como el infierno')», rezaba el tuit. Sin embargo, @IncestPrincess ha afirmado que este 'invento' no es suyo, sino que pertenece al criador de insectos Adrian Kozakiewicz, que a menudo comparte este tipo de vídeos en Instagram.