Juan Cuatrecasas, portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR). R. C.

La Asociación Infancia Robada exige la dimisión del obispo investigado por el Vaticano

Juan Cuatrecasas insta a la Conferencia Episcopal a llevar a la fiscalía la denuncia por abusos sexuales a un menor recibida en la Santa Sede por la Congregación para la Doctrina de la Fe

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:52

Comenta

Juan Cuatrecasas, fundador y portavoz de la Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), ha exigido a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que aparte «inmediatamente» de sus ... cargos al obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, de 76 años, investigado por el Vaticano por un presunto caso de pederastia ocurrido en los años 90, cuando dirigía el seminario de Getafe.

