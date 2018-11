Un asistente de vuelo explica las instrucciones de seguridad con un divertido mensaje Momento en el que la azafata se pone el chaleco de seguridad durante el vuelo. / Captura del vídeo de Cindy Kuhn «Si usted decide bajarse, no podrá volver a subir, y los paracaídas no están incluidos en el ticket», bromeó el asistente de vuelo EL NORTE Valladolid Miércoles, 7 noviembre 2018, 17:49

¿Se imagina subirse a un avión y que la azafata en cuestión comenzara a bromear sobre las instrucciones de seguridad? Pues ha ocurrido hace dos semanas en un vuelo de la compañía low cost Frontier Airlines hacia Colorado, en Estados Unidos. Según informa El Huffington Post, el momento fue capturado por la estadounidense Cindy Kuhn, que viajaba a bordo, y ahora gracias a los usuarios de Twitter, este divertido momento se ha vuelto viral en redes sociales.

«Si usted decide bajarse, no podrá volver a subirse, y los paracaídas no están incluidos en el ticket», comenzaba el monólogo del asistente de vuelo. Tras despertar las carcajadas de los pasajeros, continuó con el surrealista discurso sobre qué hacer en caso de incidente. «El chaleco también tiene una luz que se activa con el agua, pero no tengo ni idea de cómo funciona. Si lo descubren, no duden en explicármelo, por favor», apuntó. «Es solo un chiste, me siento tan solo», prosiguió para sorpresa de todos los ciudadanos que se encontraban en el avión.

Los pasajeros se reían a carcajadas sin poder creerse el atónito momento que estaban viviendo. «Está prohibido encender todo tipo de cigarrillo. A menos que, al igual que yo, sean tan hot que encienden todo a su paso», bromeó. Este discurso no ha pasado desapercibido en redes, y han sido numerosos los usuarios que han reaccionado a él.

Toda mi admiración y respeto para la gente que ama su trabajo y le de ese toque de pasión a lo que hace convirtiendo una tarea a priori monótona en algo maravilloso, alegre y que no deja indiferente. 👏👏👏👏 — Miguel Angel Perez (@mperezrodriguez) 7 de noviembre de 2018

Mu gracioso, pero me apuesto lo q sea q se cae el avion y d todos esos pasos los pasajeros solo se acuerdan d los chistes 🤣 — Tito Moreno (@TitoMor50189671) 6 de noviembre de 2018

A mí me pena la azafata, intentando ponerse sería 🤣🤣🤣🤣 — Monica Santamarina (@ladymiautito) 7 de noviembre de 2018

Si hemos de morir, moriremos. Pero antes nos habremos muerto de risa😂😂 — Rosa Bosch 🎗 (@RosaRosambosch) 7 de noviembre de 2018

Siempre hay algunos que tienen mucho miedo de volar. Este señor no sólo ser muy simpático y divertido pero también ayuda esta gente miedoso para relajar. Buen trabajo! — Gato Blanco (@Miu00787913) 7 de noviembre de 2018