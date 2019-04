El anuncio más machista del año Facua condecora al gimnasio sevillano Hammer Fitness por una campaña con una mujer entrenando en ropa interior EL NORTE Valladolid Miércoles, 3 abril 2019, 12:24

El gimnasio sevillano Hammer Fitness ha ganado el premio a El Peor (y más machista) Anuncio del Año, un galardón que FACUA-Consumidores en Acción organiza desde 2010. Se trata de un cartel en el que mostraba a una mujer entrenando en ropa interior para promocionar una clase, reduciéndolas a ellas a mero objeto para atraer la atención de los posibles clientes.

Cerca de 10.000 usuarios han participado en la 10ª edición de estos premios, elegidos por socios y simpatizantes de FACUA-Consumidores en Acción a través de su web.

El 33,5% de los 9.593 participantes en las votaciones se ha decantado por el anuncio de Hammer Fitness. Junto a él estaban nominadas campañas del seudoestimulante sexual Forte Love, que ha quedado en segundo lugar con el 29% de los votos, los helados Nestlé y otro gimnasio, Basic-Fit.

Además de cosificar a la mujer presentándola como reclamo sexual, la publicidad de Hammer Fitness también ofrecía una serie de invitaciones a los socios para traer «a una amiga». Después de ser denunciado el año pasado por FACUA Sevilla por atentar contra la dignidad de la mujer, el gerente dijo no entender dónde estaba el sexismo, si en este establecimiento «paga igual una que esté gorda que una que esté buena» y remató: «si entendemos ese cartel como sexista, lo serían todos los anuncios de ropa interior».

El año pasado el ganador del Peor Anuncio fue el Ministerio de Sanidad e Igualdad, que acaparó un 50% de votos en una publicidad que mostraba la imagen de una chica y un texto que relacionaba beber demasiado con un mayor riesgo de sufrir una violación. El año anterior su puesto lo ocupó un anuncio de los productos «anticaída» VR6 Definitive Hair, de la empresa CNCE Innovación SL, en el que mostraba a una mujer desnuda y el reclamo «¡No te obsesiones con ella! Tú también puedes tener una igual... ¡La melena, claro!».

EL GANADOR: Hammer Fitness, el gimnasio que ofrece mujeres en ropa interior para atraer clientes. El establecimiento sevillano utiliza una mujer en ropa interior para promocionar una clase, reduciéndolas a ellas a mero objeto para atraer la atención de los posibles clientes. La publicidad, además, promociona una serie de invitaciones a los socios para traer «a una amiga». Y todavía, después de ser denunciado por FACUA Sevilla por atentar contra la dignidad de la mujer, el gerente dijo no entender dónde está el sexismo, si en este establecimiento «paga igual una que esté gorda que una que esté buena» y se quedó tan ancho rematando: «si entendemos ese cartel como sexista, lo serían todos los anuncios de ropa interior».

Los helados de Nestlé que se quedaron el siglo XVI. «Antes de que se derrita un helado, tu hija habrá dejado de ser una niña... ¡Aprovecha y disfruta cada momento con ella antes de que cambie las ceras por el colorete», decía Nestlé en Twitter el verano pasado para anunciar sus helados. No se habrán enterado de que las mujeres siguen dibujando cuando dejan de ser niñas, algunas de hecho se dedican a hacerlo profesionalmente y que incluso hay muchas que, desde María Antonieta a 2019, han decidido dejar de empolvarse la cara y no utilizar maquillaje. Se ve que han querido hacer un anuncio de época. De una época en la que no existía ni Nestlé.

Basic-Fit, el gimnasio tan básico que se olvida hasta del deporte. La cadena de gimnasios Basic-Fit empapeló el metro de Madrid con carteles en los que un señor le contaba a su amigo que se había borrado de una aplicación usada para ligar porque ya no la necesitaba gracias a su gimnasio, que le ofrecía ligues en sus instalaciones. Por lo visto, para esta cadena que tiene 26 establecimientos en la Comunidad de Madrid, las mujeres que acuden a sus instalaciones sólo lo hacen para atraer a los machos sedientos de carne. O eso es lo que ellos pretenden, dando cancha al acoso y premiando estas actitudes de violencia hacia las mujeres. «Instinto muy básic», decía la publicidad. Y tanto.

Forte Love, el 'estimulador' femenino que vuelve a los hombres irresistibles casi sin darse cuenta. La mera existencia de este producto es un ataque a las mujeres en sí misma, por no estar orientado a que ellas disfruten más de sus relaciones sexuales, sino a que sea más fácil acostarse con ellas. Pero es que la publicidad no se deja nada en el tintero: «ella será tuya en diez minutos», dice sin recato. Todo son ventajas para el hombre que se lo suministre a su pareja: «funciona después de diez minutos», «es muy fácil de usar, el polvo se disuelve fácilmente en el agua», «tiene un sabor y olor neutro», «tiene un efecto estimulante de rápida acción». Y lo mejor, «aumenta la atracción hacia el hombre». ¿Será que funciona también con mujeres a las que no les gustan los hombres?