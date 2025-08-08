Ander Cabello, exbajista de Shinova, tomará medidas legales contra la banda tras su expulsión

A. Z. Viernes, 8 de agosto 2025, 15:49 Comenta Compartir

El grupo vizcaíno Shinova anunció a finales del pasado mes de abril la salida de la formación del bajista Ander Cabello, uno de sus miembros fundadores, a través de un comunicado emitido en redes sociales. Por la forma en la que se hizo público, parece ser que la separación del músico no fue un abandono de forma amistosa.

Momentos después de anunciarse su salida, el bajista publicó un fragmento de un documental sobre buitres, aunque no acompañó la imagen con texto. Desde ese momento, Cabello solo había colgado un vídeo en la redes sociales. Un fragmento del 2 de junio en el que se leía «... un día antes de que me echaran de Shinova». Cualquier duda de si la separación del bajista y la banda había sido amistosa quedó disipada, ya que dejaba ver que su salida no había sido voluntaria.

Ahora, el cantante ha vuelto a romper el silencio con un comunicado emitido en redes sociales en el que explica su sentimiento tras su salida de la banda vizcaína. «He sido expulsado injustamente de Shinova por mis compañeros de grupo. No lo puedo admitir y no voy a seguir más tiempo callado en esta situación», comenzaba escribiendo.

«Fui fundador de este proyecto y nadie tiene derecho a borrar mi trabajo, el compromiso y la visión que he aportado desde el primer día, hace ya 17 años», explicaba el bajista que formó el grupo junto a Gabriel de la Rosa en el 2008. Menciona que sus excompañeros de banda le han advertido que mantuviera el silencio: «Por parte de 'mis compañeros', durante este tiempo, únicamente he recibido advertencias de que no haga ruido y acepte lo que quieran darme, por ello no me queda más remedio que acudir al juzgado a defender mis derechos».

Por estos motivos, el bajista ha decidido interponer una denuncia contra Shinova: «No me voy a quedar callado ni voy a aceptar decisiones arbitrarias. Creo en la justicia, en la transparencia y en hacer las cosas bien, aunque incomoden». «Agradezco el apoyo de quienes conocen mi trayectoria y saben lo que hay detrás de este conflicto. Para mí es una cuestión de principios», concluía de esta forma el comunicado publicado por el artista. Por su parte, la banda no ha se ha pronunciado por el momento.