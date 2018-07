Amor por el erizo Los responsables de 'Sonic Mania' celebran el éxito de su juego con una nueva versión 'Plus' que viene acompaña con una edición física que apunta al corazón de los más nostáligocs EDUARDO M. ESPALLARGAS Domingo, 29 julio 2018, 11:58

Existe un celebrado empeño por devolver al erizo Sonic a lo más alto. Es un personaje icónico que representa como pocos el mundo de los videojuegos y que, sin embargo, aunque sin perder ni un ápice su status de leyenda, no ha envejecido como merece. Parece que eso está a punto de terminar, porque un grupo de fans le han declarado su amor al personaje hasta el punto de haber creado el mejor Sonic de todos los tiempos, según la crítica. Estos apasionados del personaje acudieron a SEGA con la idea y en 2017 lanzaron 'Sonic Mania', un título de enamorados del personaje para enamorados del personaje que hacía honor a la época dorada del mamífero azul en 2D.

Ficha técnica Título: 'Sonic Mania Plus' Plataforma: Xbox One, Nintendo Switch, PS4 Precio: 29,99 Edad: +3

Fue un canto a la nostalgia y al recuerdo de tiempos pasados, jugada que fue recibida con los brazos abiertos por los aficionados y que ahora repiten, esta vez apelando al lado más coleccionista de los mismos seguidores. El resultado es 'Sonic Mania Plus', la versión definitiva del juego que viene acompañado por un formato físico para consolas que puede provocar síndrome de Stendhal entre los más fans. Resulta paradójico el caso de 'Sonic Mania', pues han hecho el viaje al revés. Si el original se lanzó en 2017 exclusivamente en formato digital, esta versión mejorada y definitiva lo hace no ya en formato físico, sino en uno que apela directamente a la época de los 16 bits.

Una mirada al pasado que apunta al lado más nostálgico del sector. Lo hace además en el momento en el que los medios especializados empiezan a plantear el debate sobre el formato físico. A lo largo de los últimos años se ha ido produciendo una paulatina transición al formato digital, el cual, según mandan las cifras, es el que dominará el mercado en un futuro. En base a los datos aportados por NPD Group, las ventas digitales son ya el 74% según números de 2016, y el decrecimiento del formato físico se ha materializado en el paso del 69% de ventas en 2010 al 26% de hace dos años.

En PC el formato digital llevaba más tiempo instalado, pero en consolas la situación era diferente. Por eso, el cambio provocó preguntas y polémicas como la diferencia de precio entre un formato u otro o la propiedad real del usuario que adquiría un título digital. Microsoft, Sony y Nintendo han ido dando el salto poco a poco, algunos más rápidos que otros como es el caso de Microsoft y lo que se ha denominado 'el Netflix de los videojuegos', el programa 'Xbox Gamepass'. Una clara apuesta por un futuro en el que los formatos físicos parece que quedarán relegados a ediciones y piezas de coleccionista como la que ofrece precisamente 'Sonic Mania Plus'.

Además de extras como un libro de arte con ilustraciones y curiosidades del juego, el título incluye una carátula reversible que imita a las cajas de la clásica consola Megadrive. Todo un regalo para conmemorar el millón de copias vendidas para el 'Sonic Mania' original. Por otro lado, esta edición 'Plus' incluye nuevos contenidos para refrescar la jugabilidad. Destaca sobre todo la inclusión de dos nuevos personajes, 'Mighty el Armadillo' y 'Ray la Ardilla Voladora', quienes aparecieron por primera vez en un arcade de 1993. Cada uno cuenta con sus habilidades especiales propias: mientras Mighty puede embestir el suelo, Ray puede planear para alcanzar nuevas zonas.

Con la inclusión de estos dos personajes llega además la posibilidad de jugar en multijugador local para hasta 4 jugadores a pantalla partida, otra declaración de intenciones nostálgicas. Por otro lado, incluye el denominado modo BIS que revisita niveles de Sonic Mania con diferentes cambios estéticos para refrescar la experiencia. Todos estos cambios (y algunos otros más técnicos en base al feedback de los jugadores) se pueden adquirir de pago para los que ya tienen el original, y serán ellos los que deben decidir si les compensa o no. En cualquier caso, la llegada de este formato físico y de 'Sonic Mania Plus' en general demuestran que al Erizo le sobra juventud y es un personaje que redefinió el género de los saltos entre plataformas. Su estilo, y ha quedado claro, no pasa de moda si se sabe mimar el producto, y los responsables de 'Sonic Mania Plus' han dejado buena nota de ello. Los fans, mientras tanto, se lo están agradeciendo.