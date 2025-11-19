El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Alerta por presencia de gluten en diferentes marcas de trigo sarraceno comercializadas en Castilla y León

Pueden existir redistribuciones de estos productos en otras comunidades

Valladolid

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:31

Como ampliación de la información transmitida los pasados 27 y 31 de octubre y 4 de noviembre, las autoridades competentes de Castilla y León han informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de que se ha tenido conocimiento de la distribución de otros lotes y marcas afectados, además de los inicialmente comunicados.

La distribución inicial ha tenido lugar en las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

- Nombre: Flor de Coco, endulzante de origen natural

- Marca: Azucarera

- Aspecto del producto: Bolsa de plástico

- Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.

- Peso de unidad: 300 g

- Temperatura: Ambiente

- Nombre: Harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten

- Marca: Eliges (Grupo IFA)

- Aspecto del producto: Empaquetado

- Números de lote:

228253687 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

423253089 con fecha de consumo preferente 28/08/2026

435254472 con fecha de consumo preferente 28/10/2026

535254489 con fecha de consumo preferente 28/10/2026

- Peso de unidad: 500 g

- Temperatura: Ambiente

- Nombre: Harina de trigo sarraceno integral ecológica

- Marca: Naturitas

- Aspecto del producto: Empaquetado

- Números de lote:

328253710 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

428253739 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

428253745 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

- Peso de unidad: 1 Kg

- Temperatura: Ambiente

- Nombre: Farina de fajol eco

- Marca: Bonpreu

- Aspecto del producto: Empaquetado

- Número de lote:

120252602 con fecha de consumo preferente 28/07/2026

521252850 con fecha de consumo preferente 28/07/2026

223253033 con fecha de consumo preferente 28/08/2026

227253557 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

230253939 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

133254230 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

130253916 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

133254231 con fecha de consumo preferente 28/10/2026

138254763 con fecha de consumo preferente 28/11/2026

238254785 con fecha de consumo preferente 28/11/2026

- Peso de unidad: 500 g

- Temperatura: Ambiente

- Nombre: Harina de trigo sarraceno sin gluten

- Marca: Veritas

- Aspecto del producto: Empaquetado

- Números de lote:

222252902 con fecha de consumo preferente 28/07/2026

423253075 con fecha de consumo preferente 28/08/2026

127253531 con fecha de consumo preferente 28/08/2026

331254076 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

435254468 con fecha de consumo preferente 28/10/2026

236254550 con fecha de consumo preferente 28/11/2026

538254851 con fecha de consumo preferente 28/11/2026

- Peso de unidad: 500 g

- Temperatura: Ambiente

- Nombre: Farina de fajol eco sin gluten

- Marca: Casa Ametller

- Aspecto del producto: Empaquetado

- Números de lote:

423253085 con fecha de consumo preferente 28/08/2026

128253658 con fecha de consumo preferente 28/09/2026

435254466 con fecha de consumo preferente 28/10/2026

538254840 con fecha de consumo preferente 28/11/2026

- Peso de unidad: 500 g

- Temperatura: Ambiente

Se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.

