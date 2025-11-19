Alerta por presencia de gluten en diferentes marcas de trigo sarraceno comercializadas en Castilla y León
Pueden existir redistribuciones de estos productos en otras comunidades
Valladolid
Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:31
Como ampliación de la información transmitida los pasados 27 y 31 de octubre y 4 de noviembre, las autoridades competentes de Castilla y León han informado a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) de que se ha tenido conocimiento de la distribución de otros lotes y marcas afectados, además de los inicialmente comunicados.
La distribución inicial ha tenido lugar en las comunidades autónomas de Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, La Rioja, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades.
Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.
- Nombre: Flor de Coco, endulzante de origen natural
- Marca: Azucarera
- Aspecto del producto: Bolsa de plástico
- Números de lote: L9311911453, L9312605553, L9313006553 sin fecha de caducidad.
- Peso de unidad: 300 g
- Temperatura: Ambiente
- Nombre: Harina de trigo sarraceno ecológico sin gluten
- Marca: Eliges (Grupo IFA)
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote:
228253687 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
423253089 con fecha de consumo preferente 28/08/2026
435254472 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
535254489 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
- Nombre: Harina de trigo sarraceno integral ecológica
- Marca: Naturitas
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote:
328253710 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
428253739 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
428253745 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
- Peso de unidad: 1 Kg
- Temperatura: Ambiente
- Nombre: Farina de fajol eco
- Marca: Bonpreu
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Número de lote:
120252602 con fecha de consumo preferente 28/07/2026
521252850 con fecha de consumo preferente 28/07/2026
223253033 con fecha de consumo preferente 28/08/2026
227253557 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
230253939 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
133254230 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
130253916 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
133254231 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
138254763 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
238254785 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
- Nombre: Harina de trigo sarraceno sin gluten
- Marca: Veritas
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote:
222252902 con fecha de consumo preferente 28/07/2026
423253075 con fecha de consumo preferente 28/08/2026
127253531 con fecha de consumo preferente 28/08/2026
331254076 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
435254468 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
236254550 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
538254851 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
- Nombre: Farina de fajol eco sin gluten
- Marca: Casa Ametller
- Aspecto del producto: Empaquetado
- Números de lote:
423253085 con fecha de consumo preferente 28/08/2026
128253658 con fecha de consumo preferente 28/09/2026
435254466 con fecha de consumo preferente 28/10/2026
538254840 con fecha de consumo preferente 28/11/2026
- Peso de unidad: 500 g
- Temperatura: Ambiente
Se recomienda a las personas con problemas derivados de la ingesta de gluten, que tengan en su domicilio productos afectados por dicha alerta, se abstengan de consumirlos.