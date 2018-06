La OCU alerta de un maquillaje peligroso Estuche de maquillaje retirado del mercado. / ABC El producto se ha retirado de las tiendas pero es posible que algunas personas lo hayan comprado antes EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 junio 2018, 16:21

Según informa Ideal unos kits de maquillaje infantil que estaban en venta en las tiendas de la marca Claire's han tenido que ser retirados del mercado por contener amianto en la composición según ha informado la OCU.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha informado que ha sido en República Checa donde las autoridades se han encargado de dar la voz de alarma sobre un kit de maquillaje infantil con amianto en su composición. Entonces, el Sistema Europeo de Alerta Rápida (RAPEX) lo ha incluido acto seguido en su lista, lo que ha implicado la retirada del producto del mercado y la destrucción de las unidades presentes en el mercado europeo.

Desde la OCU señalan que no es la primera vez que hay problemas de este tipo con productos de la cadena Claire's y piden que la AEMPS actúe en consecuencia. También explican que el producto ya no se encuentra en las tiendas españolas, pero que es importante que los usuarios comprueben que no esté en sus hogares, producto de haberlo comprado anteriormente a su retirada.

El producto en cuestión es un estuche de maquillaje de color violeta con forma de corazón que en su interior lleva sombras, colorete, lápiz labial, polvo compacto, rímel y lápices de ojos. Y los lotes afectados son los que poseen el código de barras 04/17, 38783, 5053264387832.