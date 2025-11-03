Alerta alimentaria por la presencia de un componente potencialmente cancerígeno en unos frutos secos La Comisión Europea avisa de ello y ha ordenado la retirada de los productos afectados

El Norte Valladolid Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:38

Nueva alerta alimentaria en España por unas avellanas sin cascara procedentes de Georgia y por unas almendras procedentes de España. La Comisión Europea emitió un aviso a través de la RASFF (traducido de sus siglas en inglés: Sistema de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos) para ponerlo en conocimiento de las autoridades y retirarlo de inmediato del mercado.

Esta alerta catalogada como 'grave' viene dada por la presencia de un químico, aflatoxina B1, que puede provocar cáncer; una micotoxina perjudicial para la salud.

Avellanas y almendras

El informe que publicó en su web el organismo europeo en primera instancia, respecto a la almendra, el pasado 29 de octubre, explicaba que este componente químico no puede rebasar los 8 µg/kg - ppb y, sin embargo, en el análisis realizado el día 10, arrojó 36,4.

Este fruto seco era procedente de España, aunque fue notificado por las autoridades alemanas, ya que eran los principales encargados de su distribución en diferentes tiendas y supermercados.

En el caso de las avellanas, el nivel máximo de las aflatoxinas no puede superar los 10 μg /kg y, en este caso, llegó a los >24.0 ±20.4 %µg /kg; según las muestras recogidas el 24 de octubre. Pese a los datos reveladores se desconoce la marca de los productos.

Así, las avellanas sin cáscaras procedían de tierras georgianas y, en este contexto, fueron las autoridades nacionales de nuestro país quienes denunciaron esta incidencia, ya que podría ser perjudicial para el consumo humano.

Aflatoxina B1

La aflatoxina B1 es la más frecuente en los alimentos y una de las más potentes. Según la RASFF esta tóxina está producida por dos especies de 'Aspergillus', un hongo localizado habitualmente en zonas con climas cálidos y húmedos. La exposición a través de los alimentos debe mantenerse lo más bajo posible sin superar unos niveles que puedan ser perjudiciales para la salud.

Además, estas tóxina suele estar presente en alimentos como cacahuetes, frutos secos, maíz, arroz, higos y otros alimentos secos, especias, aceites vegetales crudos y granos de cacao.