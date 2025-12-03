El Norte de Castilla - Noticias de Castilla y León desde 1854

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lote afectado por la ausencia de etiquetado.

Alerta alimentaria falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte por las posibles alergias o intolerancias a diferentes componentes que no se especifican

El Norte

El Norte

Valladolid

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha notificado una alerta por la ausencia de etiquetado en castellano en el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D. De esta manera, mandan un aviso a las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, la soja, las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten.

  • Nombre del producto: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D

  • Marca: Milka

  • Aspecto del producto: Envasado

  • Número de lote: CWS1252831

  • Código de barras: 7622202013584

  • Fecha de caducidad: 31/03/2026

  • Peso de unidad: 163 g

  • Temperatura: Ambiente

Lote del calendario de adviento de Milka afectado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Bien es cierto que es el consumo de este producto no tiene ningún riesgo para la población cuyas intolerancias no sean las ya mencionadas anteriormente.

Recomendaciones para posibles afectados

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, a la soja, a las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten; que se abstengan de consumirlo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere José Luis Cienfuegos, director de la Seminci, a los 60 años de edad
  2. 2

    Expulsan a los dos miembros del tribunal que aportaron la prueba plagiada en las oposiciones a la Policía Municipal
  3. 3

    Calles de Delicias, La Rondilla y el entorno del Paseo de Zorrilla asumen la mayor llegada de extranjeros
  4. 4

    Empiezan las demoliciones en la estación de trenes de Valladolid
  5. 5

    La hermana de Esther López: «Un jurado popular le va a decir alto y claro que la ha asesinado»
  6. 6

    Adiós al carrusel navideño de la plaza de San Andrés por carecer de permiso municipal
  7. 7 Herida una mujer de 65 años tras ser atropellada por un coche en Valladolid
  8. 8 El acusado advirtió del crimen en un bar: «Es hora de quitarse a papá de en medio»
  9. 9

    «A nivel laboral, en Bélgica hay mejores horarios y salarios que en España»
  10. 10 Herido un trabajador de 29 años tras sufrir una descarga eléctrica en Mojados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elnortedecastilla Alerta alimentaria falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate

Alerta alimentaria falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate