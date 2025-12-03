Alerta alimentaria falta de etiquetado en un calendario de adviento de una conocida marca de chocolate La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) advierte por las posibles alergias o intolerancias a diferentes componentes que no se especifican

El Norte Valladolid Miércoles, 3 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha notificado una alerta por la ausencia de etiquetado en castellano en el calendario de adviento Milka Pop-Up 3D. De esta manera, mandan un aviso a las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, la soja, las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten.

Nombre del producto: Calendario de Adviento Milka Pop-Up 3D

Marca: Milka

Aspecto del producto: Envasado

Número de lote: CWS1252831

Código de barras: 7622202013584

Fecha de caducidad: 31/03/2026

Peso de unidad: 163 g

Temperatura: Ambiente

Ampliar Lote del calendario de adviento de Milka afectado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Murcia y País Vasco, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Bien es cierto que es el consumo de este producto no tiene ningún riesgo para la población cuyas intolerancias no sean las ya mencionadas anteriormente.

Recomendaciones para posibles afectados

Como medida de precaución, se recomienda a las personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, a la soja, a las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten; que se abstengan de consumirlo.

Temas

Alergias

Alerta